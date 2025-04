La réaction de Nasser al-Khelaïfi après le Complément d’enquête

Hier soir, France 2 a diffusé un Complément d’enquête sur Nasser al-Khelaïfi. Le président du PSG a critiqué l’enquête qui lui était consacrée dans l’émission.

Depuis de nombreuses années, Nasser al-Khelaïfi est visé par des enquêtes judiciaires. Hier, l’émission Complément d’enquête sur France 2 a consacré son dernier numéro au président du PSG avec le titre suivant : Pouvoir, scandale et gros sous : les hors-jeu du PSG. Ce numéro a été un succès, avec la meilleure audience de l’émission, 718 000 téléspectateurs.

« Nous ne comptons pas accorder davantage d’attention à cette campagne de diffamation coordonnée »

Si dans le Complément d’enquête, Nasser al-Khelaïfi ne s’exprime pas, il a réagi auprès de RMC Sport par l’intermédiaire de son porte-parole. « Après neuf mois d’enquête, le programme ne s’est finalement résumé qu’à un enchaînement de témoignages entièrement orientés, provenant d’individus non crédibles – et, dans plusieurs cas, formellement inculpés – ignorant les faits les plus élémentaires et ne prouvant strictement rien, lance le porte-parole du président du PSG. Nous ne comptons pas accorder davantage d’attention à cette campagne de diffamation coordonnée ; nous poursuivrons nos différentes actions judiciaires, en tant que partie lésée, dans lesquelles nous avons une confiance pleine et sereine. »