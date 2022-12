Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 7 décembre 2022. Marco Verratti qui va prolonger jusqu’en juin 2026, Mbappé et sa manière d’aborder les grands matches. L’attaquant qui était de retour à l’entraînement des Bleus.

Dans son édition du jour, l’Equipe consacre un article à la prolongation de contrat imminente de Marco Verratti. Encore lié au PSG jusqu’en juin 2024, le milieu de terrain va étendre son bail de deux ans, soit jusqu’en juin 2026. Il a trouvé un accord avec ses dirigeants dans ce sens. Le quotidien sportif assure qu’il « ne manque plus que la communication du PSG pour officialiser la nouvelle. » L’Equipe qui explique qu’à la fin de son futur contrat, il quittera les Rouge & Bleu à 33 ans passés, « si aucun allongement de son contrat n’intervient d’ici-là. » En allant jusqu’au bout de son bail, le Petit Hibou aura passé 14 ans au PSG, « il sera l’un de ceux, si ce n’est le numéro 1, a y avoir passé le plus de temps. »

Le quotidien sportif qui revient également sur le retour à l’entraînement des joueurs du PSG non concernés par la Coupe du Monde. Marco Verratti et Gianluigi Donnarumma n’étaient pas présents au Camp des Loges comme leurs autres coéquipiers non mondialistes (Ramos, Bernat, Ruiz, Rico, Renato Sanches, Mukiele, Ekitike) et certains jeunes titis parisiens. En effet, ayant joué avec l’Italie quelques jours après le match contre Auxerre, les deux Italiens ont été autorisés à revenir un peu plus tard . Entre le match contre le promi et hier, trois semaines se sont écoulées. Les joueurs restés à Paris avaient « un programme physique à suivre pendant ces trois semaines de break afin de revenir à l’entraînement dans le meilleur état possible. » Hier, ils ont eu droit à du travail en salle avant quelques exercices et jeux sur le terrain. » Toujours gêné par son tendon d’Achille, Presnel Kimpembe a lui fait son retour au Camp des Loges dans la journée, avec une séance personalisée. « Le champion du monde 2018 ne sera pas opérationnel tout de suite« , affirme l’Equipe. Le groupe s’étoffera au compte goutte avec le retour des mondialistes, qui ont 10 jours de vacances après leur élimination. Le premier à faire son retour sera Keylor Navas, éliminé le 1er décembre. Les Parisiens retrouveront le chemin du centre d’entraînement aujourd’hui.

🚨 | Fabian Ruiz semble être de retour à l’entraînement collectif ✅🇪🇸 pic.twitter.com/EhH6m1ByiY — Canal Supporters (@CanalSupporters) December 7, 2022

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque Kylian Mbappé et sa manière d’aborder les grands matches. « Il agit selon ses normes et sans vraiment d’équivalent dans le monde. » Le quotidien francilien explique que l’attaquant du PSG « sait depuis longtemps qu’il fascine, qu’il peut évoluer partout, qu’il est désiré par les plus grands. » Cette attraction autour de lui, lui provoque très tôt une détermination, une faim inextinguible. « Cool avant le match, il se transforme en compétiteur acharné après, tant que les jambes suivent. » Le Parisien indique que lorsqu’il est devenu champion du Monde, il a pensé qu’il pouvait être Ballon d’Or. « Il y avait inscrit un doublé contre l’Argentine en huitièmes de finale pour quatre buts au total, dont un en finale contre la Croatie. Il regrettait de ne pas avoir tiré les trois penalties accordés aux Bleus, qui auraient pu porter son total à sept réalisations. »

Kylian Mbappé a toujours affiché de l’ambition. Cette dernière pouvant être parfois mal comprise et associée à de l’individualisme, « il la sert et la sort sans pression. » Le quotidien francilien a aussi indiqué qu’après « le France – Australie, quelques Bleus ont expliqué à leurs proches qu’ils avaient mal démarré parce qu’ils avaient la frousse. » Ce n’était pas du tout le cas du numéro 7 du PSG. « Une caractéristique mentale qu’il possède depuis toujours. Il s’est construit dans cette assurance. » Outre son mental, il impressionne aussi par son sens du but, par sa vitesse et ses accélérations fulgurantes. « Débarrassé des tâches défensives, il a tout le loisir d’asphyxier ses adversaires par ses sprints, avec et sans ballon. » Plus libre sur son côté gauche, « avec Adrien Rabiot pour assurer la couverture, et Ousmane Dembélé concerné par le repli à l’opposé« , Kylian Mbappé peut « se concentrer sur les sprints à haute intensité pour faire imploser son vis-à-vis. » Le Parisien conclut en expliquant que l’ancien monégasque a aussi une belle frappe de balle. Sur son deuxième but contre les Polonais, sa frappe a été chronométrée à 113 km/h. « Plus vite, plus fort, plus puissant encore que Gonçalo Ramos et son tir à 106 km/h« , sur l’ouverture du score du Portugal contre la Suisse (6-1).

Le quotidien francilien indique aussi que l’attaquant du PSG, après avoir manqué la séance d’entraînement mardi, récupérant en salle, était bien présent avec ses coéquipiers à la séance d’hier. « Cette coupure était sans doute bienvenue alors que l’attaquant du PSG avait déjà été ménagé lors du match contre la Tunisie. » Un repos qui a aussi été permis en raison du grand écart entre le huitième et le quart, six jours conclut Le Parisien.