La SNCF se dit prête à accueillir le PSG

Il y a quelques mois de cela, le PSG avait suscité le débat en ce qui concerne ses moyens de transport pour ses matches. Ce jour, la SNCF se montre ouverte au dialogue.

Cela avait créé une vive polémique lorsque Christophe Galtier avait ironisé sur un possible déplacement en train en parlant, lui, de char à voile. Depuis, et même avant, on le sait, le club de la capitale échange avec la SNCF afin d’envisager d’éventuelles solutions. D’ailleurs, Nathalie Lanier, directrice des voyage en groupe de la SNCF, s’est longuement penchée sur ce sujet chaud au sein des colonnes du Parisien.

Des discussions en cours

Dans un premier temps, Nathalie Lanier a expliqué que les discussions avec le PSG restent constantes et qu’un rendez-vous était même programmé entre les différentes parties dans les semaines à venir : « Nous avons prévu de nous revoir en ce début d’année, confie-t-elle avant d’indiquer que ces pourparlers portaient sur la saison prochaine. Le club a déjà booké l’ensemble de ses vols jusqu’à la fin de saison. En revanche, nous avons convenu de nous pencher sur les déplacements de l’an prochain, quand le calendrier de Ligue 1 sera connu, au début de l’été. »

Le PSG avait, à l’origine, dans l’idée de privatiser un train entier. Néanmoins, selon Nathalie Lanier, cela est tout bonnement impossible : « C’est impossible. Nous n’allons pas privatiser une rame qui peut accueillir 500 clients, pour 60 personnes. En termes d’empreinte carbone, nous ne serions plus du tout dans les clous. »

Si accord il y a entre les différentes parties, il ne pourra englober qu’un nombre restreint de rencontres. Car oui, le PSG joue majoritairement le soir et la SNCF ne peut mettre à disposition un train à un horaire tardif. Tout cela en sachant qu’il n’est pas envisageable de rester sur place pour les Rouge et Bleu : « Le club ne souhaite pas qu’ils dorment sur place, relate Nathalie Lanier. Mais les trains ne circulent pas la nuit, puisque nous faisons la maintenance des voies. Nous pourrions donc faire les allers-retours quand ils jouent en journée. »

Une question de sécurité avant tout

Enfin, il faudra mettre en place tout un dispositif de sécurité afin que tout ceci se déroule sans heurts. La possibilité d’ajouter un arrêt supplémentaire dans le but d’éviter la foule est également dans les tuyaux, nous expose LP. À ce sujet, Nathalie Lanier explique : « L’équipe féminine de football et celle masculine de handball voyagent déjà avec nous, au milieu des voyageurs. Là, les attentes en matière de sûreté sont élevées, vu les nombreuses têtes d’affiche. (…) Au départ et à l’arrivée, nous définissons un endroit de stationnement précis du bus, pour empêcher un maximum les contacts avec le public. »

Nathalie Lanier conclut en stipulant que la SNCF est prête à accueillir le PSG et ses stars : « Cela demande beaucoup de préparations, mais nous en sommes capables, nous le faisons déjà pour d’autres formation. Nous sommes prêts à accueillir le PSG dans nos trains. »