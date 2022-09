Une réunion fixée entre le PSG et la SNCF

Depuis la sortie de Christophe Galtier lundi sur les moyens de transports du PSG lors des déplacements à courte distance, le club de la capitale est au centre des critiques. La blague du principal intéressé sur le char à voile a fait couler beaucoup d’encre, jusqu’aux plus hautes sphères politiques. Une sortie qui aurait également agacé en interne. Mais, une rencontre entre le PSG et la SNCF (La Société nationale des chemins de fer français) va prochainement avoir lieu dans l’espoir de faire avancer les choses.

le PSG et la SNCF vont se rencontrer fin septembre

En effet, comme rapporté par le PSG au quotidien Le Figaro, une réunion a été fixée fin septembre entre les différentes parties afin de rapidement mettre fin à cette polémique. « Le service achats du PSG et la SNCF vont se rencontrer pour ‘discuter plus précisément’. » Au club, on rappelle que des demandes de contacts se sont amplifiées avec la compagnie ferroviaire cet été afin de trouver une solution pour l’équipe masculine de football. Cependant, la SNCF « n‘a pas répondu à notre service achats » précise-t-on au sein du club parisien, toujours dans des propos rapportés par Le Figaro. Mais depuis lundi, la SNCF s’est manifestée avec l’organisation d’une réunion.

La SNCF en mesure de répondre aux contraintes du PSG

La compagnie ferroviaire rappelle qu’elle dispose actuellement de deux offres pour les équipes professionnelles, comme le rapporte Le Parisien : « l’affrètement de ‘TGV spéciaux’, intégralement privatisés, ou la privatisation d’une partie d’un train commercial. » Si par le passé, la SNFC n’avait jamais fait d’offre à l’équipe du PSG, la réunion prévue à la fin du mois de septembre pourrait faire évoluer les choses. En effet, au club, on « espère que la SNCF proposera ‘une offre costaude’, qui réponde à tous ses critères, en termes d’horaires, notamment la possibilité de rentrer le soir des matches, de sécurité et de coût. » De son côté, l’entreprise assure être « en mesure de répondre aux contraintes du PSG. » De quoi potentiellement mettre fin à cette polémique qui aura pris une grosse envergure ces dernières heures. Pour rappel, l’équipe des Féminine du PSG utilise systématiquement le train pour se déplacer lors des matches de championnat. Mais les horaires des rencontres de D1 Arkema permettent une meilleure organisation pour rentrer plus tôt dans la capitale.