Les joueurs du PSG bien arrivés à Doha

Le PSG va faire un voyage express au Qatar et en Arabie saoudite ces deux prochains jours. Les Parisiens sont arrivés tôt ce matin à Doha.

Le Qatar Tour 2023 a officiellement démarré. Parti de Paris hier soir, le PSG a atterri à Doha ce matin à 6h30 heure locale (4h30 en France). Les Parisiens se sont rendus à l’hôtel non-loin du Khalifa Stadium où ils s’entraîneront cet après-midi (16h30). Une séance d’entraînement qui sera ouverte aux médias. Lors de leur présence au Qatar, les joueurs du PSG effectueront également des activités avec des sponsors locaux comme Ooredoo, Aspetar ou encore QNB. Demain, ils se rendront à Riyad, capitale de l’Arabie saoudite, pour jouer un match amical contre une sélection des meilleurs joueurs des formations saoudiennes d’Al-Nassr et d’Al-Hilal, avec notamment la présence de Cristiano Ronaldo.

Kylian Mbappé se mue en steward

Un voyage qui s’est passé dans la bonne humeur. Comme on peut le voir sur la story Instagram du PSG, Kylian Mbappé a enfilé le costume de steward pendant quelques minutes en guidant une partie du staff technique et de ses coéquipiers avec les mots suivants : « Qatar Airways, welcome on board. This way! » L’attaquant (24 ans) a ensuite rejoint son siège au côté de son ami Achraf Hakimi. Alors que Marco Verratti et Nordi Mukiele sont restés à Paris pour soigner leurs blessures, Presnel Kimpembe, qui n’a plus joué depuis mi-novembre en raison d’une blessure au tendon d’Achille, est bien présent pour ce Qatar Tour.