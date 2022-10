La statistique surprenante du PSG quand il est sous pression

Hier soir, le PSG a concédé le match nul sur la pelouse de Reims (0-0) dans le cadre de la 10e journée de Ligue 1. Une rencontre tendue durant laquelle les esprits se sont échauffés à plusieurs reprises. Les joueurs du PSG ont récolté cinq cartons jaunes et un carton rouge. Lorsque le match leur échappe, les Parisiens reçoivent plus de cartons qu’à l’accoutumée.

Les décisions arbitrales de Monsieur Gaillouste font encore beaucoup parler. Promu en Ligue 1 cette saison, l’homme en noir n’a pas réussi à maîtriser les évènements et les joueurs sont montés dans les tours après des situations où ils estimaient que l’arbitre n’avait pas pris la bonne décision. Comme depuis plusieurs années, quand le PSG est sous pression et qu’il doit essayer d’obtenir un résultat, ses joueurs semblent se crisper. Un chiffre résume bien ce constat. Comme le rapporte Le Parisien, cette saison, quand le PSG gagne ses rencontres, les joueurs ne reçoivent que 1,7 carton par match (sans rouge). Mais quand le scénario du match est plus accroché, « la moyenne grimpe à 4,3 cartons (dont un rouge) ! » Lors dès trois nuls concédés cette saison (Monaco, Benfica, Reims), « les joueurs de Galtier ont reçu 7 de leurs 13 avertissements à partir de la 90e minute de jeu. […]Quand le résultat s’envole, Neymar, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma s’agacent. Face aux adversaires ou aux arbitres de Ligue 1 et de Ligue des champions.«

Les dirigeants du PSG ont identifié « ce problème »

L’exemple parfait se nomme Neymar. Le Brésilien (30 ans) « a reçu 26 cartons (jaune ou rouge) sur les 43 matchs sans victoire contre 23 sur les 115 succès que le Brésilien totalise au PSG. » Le Parisien explique que les dirigeants du PSG ont identifié « ce problème » et souhaitent le corriger pour ne pas subir de nouvelles déconvenues en fin de saison. « Et comme le changement passe par l’exemple, l’attitude démontrée par Luis Campos, qui calme Verratti et reste de marbre, pourrait compter« , conclut le quotidien francilien.