Le PSG Handball poursuit son redressement en championnat

Avant la trêve internationale, le PSG Handball se déplaçait sur le parquet d’Istres dans le cadre de la cinquième journée de la Liqui Moly Starligue. Après son succès contre Zagreb en EHF Champions League (41-30), les Parisiens voulaient poursuivre leur remontée en championnat. C’est chose faite avec un succès (28-35).

Le début de match est en faveur du PSG. Les Parisiens prennent rapidement une avance de trois buts (2-5, 6e), qui va même grimper à six buts (6-12, 13e). Mais les joueurs de Raul Gonzalez vont subir un trou d’air de quatre minutes et voir Istres revenir à deux buts (10-12, 17e). Mais le PSG ne va pas craquer et réussir à maintenir cet écart avant de reprendre le large (13-17, 27e). Les Parisiens rentrent aux vestiaires avec trois buts d’avance (16-19). En seconde période, le club de la capitale prend un meilleur départ et s’offre cinq buts d’avance (16-21, 35e). Les locaux n’abdiquent pas et s’accrochent à Paris. Mais les Parisiens vont accélérer en fin de match pour reprendre sept buts d’avance (25-32, 54e). Le PSG Handball s’impose finalement (28-35) et s’offre une deuxième victoire de suite en championnat pour se classer troisième à deux points du leader Nantes. Les Parisiens retrouveront les terrains le vendredi 21 octobre avec la réception de Limoges en championnat.