Ces derniers jours, le PSG a fait l’actualité à plusieurs reprises. La première, QSI prêt à céder 10 à 15% des parts du club sans pour autant envisager un départ dans les prochaines années. Il y a aussi les questions autour du Parc des Princes. Les dirigeants aimeraient en devenir propriétaire, mais ce n’est pas la première option de la mairie de Paris.

Le PSG est l’un des meilleurs clubs au monde. Avec l’arrivée de QSI à sa tête en juin 2011, il est entré dans une autre galaxie. Grâce à ses investissements et l’arrivée de star mondiale, le club de la capitale fait partie depuis plusieurs années des favoris à la victoire finale en Ligue des Champions. Ces derniers jours, on parlait d’un intérêt d’un fonds d’investissement américain prêt à s’offrir entre 10 et 15% du PSG. Nasser al-Khelaifi avait confirmé que QSI était prêt à ouvrir son capital. Auprès du Financial Times, le président des Rouge & Bleu a expliqué que « les pourparlers se poursuivaient sur la base d’une valorisation de plus de 4 milliards d’euros. » Mais la conclusion de ce possible accord, si accord il y a, ne devrait pas intervenir avant plusieurs mois. Nasser al-Khelaifi confirme aussi que cette ouverture du capital ne veut pas dire que QSI va quitter les Rouge & Bleu dans les prochaines années. « Le PSG est un investissement dans le sport – nous sommes fiers du club et de nos supporters. Nous avons un projet à long terme ici.«

« Nous devons posséder notre propre stade »

Pour le média financier, le président du PSG est aussi revenu sur son souhait de devenir propriétaire de son stade. Dans l’idéal, il aimerait racheter le Parc des Princes à la mairie de Paris. Mais pour cette dernière, ce n’est pas la priorité. Nasser al-Khelaifi explique que le club étudiait plusieurs possibilités de construire un nouveau stade si jamais aucun accord n’était trouvé pour le Parc des Princes. « Nous avons besoin d’un nouveau stade. Nous devons posséder notre propre stade. »