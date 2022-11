Coupe du Monde 2022 – L’Angleterre et les États-Unis qualifiés

La troisième et ultime journée de la phase de groupe de la Coupe du Monde ouvrait ses portes ce mardi à partir de 16 heures. À cette occasion, l’Équateur s’est frotté au Sénégal, les Pays-Bas contre le Qatar déjà éliminé, l’Iran a joué sa qualification contre les États-Unis et puis les Anglais ont joué le dernier match de leur groupe contre le Pays de Galles.

Ce groupe A voit le Qatar d’ores et déjà être éliminé. Une place s’est joué directement entre l’Équateur et le Sénégal. Les hommes d’Aliou Cissé sortent victorieux face à aux Equatoriens (1-2). Dans l’autre match du groupe, les Pays-Bas a facilement disposé du Qatar (2-0) grâce à des buts de Gakpo (26e), son troisième en trois matches qui lui permet de rejoindre l’attaquant du PSG, Kylian Mbappé et Ener Valencia et Marcus Rashford en tête des meilleurs buteurs de la Coupe du Monde, et Frenkie de Jong (49e).

En tête du groupe B, l’Angleterre a affronté le dernier, le Pays de Galles. Les Gallois devaient l’emporter pour espérer une qualification, alors que les Anglais pouvaient se contenter d’un nul pour se qualifier. Dans l’autre match du groupe, l’Iran a affronté les États-Unis. Respectivement deuxième et troisième du groupe avec trois et deux points, ils se sont battus pour la qualification. Au final, les coéquipiers de Harry Kane ont crucifié leur voisin avec un doublé de Rashford et un but de Phil Foden. Une victoire qui sonne comme une confirmation après le festival de buts face à l’Iran la semaine dernière (6-2). Dans l’autre match, les États-Unis se sont défaits de l’Iran grâce à un but de Pulisic et se qualifient pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde.