Demain après-midi (16 heures, TF1, BeIN Sports 1), la France affronte la Tunisie dans son dernier match de phase de poules. À la veille de cette rencontre, Kylian Mbappé a senti des douleurs à la cheville. Jouera-t-il contre les Tunisiens ?

Très en forme depuis le début de la Coupe du Monde avec trois buts et une passe décisive en deux matches, Kylian Mbappé enchaînera-t-il contre la Tunisie ? Lors de l’entraînement de veille de match, l’attaquant du PSG a été strappé à la cheville. Il a ressenti une douleur, qui traîne depuis plusieurs mois et une rencontre des Rouge & Bleu. Cette douleur va et vient. Malgré ça, il a participé normalement à l’entraînement et prétend donc à une place dans le onze de Didier Deschamps contre les Tunisiens. Pour Benoît Trémoulinas, l’attaquant (23 ans) doit jouer demain.

« Si j’étais à sa place, je jouerais »

« S’il y a une douleur, si en quatre ou cinq jours avec les kinés et ce qu’ils ont à leur disposition, on peut faire disparaître la douleur, je dis pourquoi pas, lance l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux dans l’Equipe de Greg. Après, si j’étais à sa place, je jouerais. Si j’étais Mbappé, je jouerais. Mais je me mets à la place du sélectionneur. J’ai mon meilleur joueur, qui marque des buts, qui est décisif. Il a une douleur. Est-ce que je le mets au frais quatre jours pour qu’il n’ait plus cette douleur ou est ce que je le laisse jouer, battre ses records et qu’il emmagasine plus de confiance ? Il y a un dilemme.«