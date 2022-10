Les Féminines du PSG ont très mal débuté leur phase de groupe de Ligue des champions avec une défaite face à Chelsea (0-1) à domicile. Un mauvais résultat qui met déjà le club parisien dans une situation inconfortable avant le prochain match face au Real Madrid.

Le PSG a débuté de la plus mauvaise des manières sa phase de poules de l’UEFA Women’s Champions League. Face à Chelsea, les Parisiennes se sont inclinées sur la plus petite des marges (0-1) au Stade Jean-Bouin. Une mauvaise opération avant le déplacement à Madrid mercredi prochain. Et à l’issue de cette rencontre face à la formation anglaise, l’entraîneur des Féminines du PSG – Gérard Prêcheur – a exprimé sa frustration, dans des propos rapportés par Le Parisien.

« Il y a une première pression avec le Real Madrid »

« À chaud, ce n’est pas toujours évident mais il y a de la frustration. C’est toujours une déception de perdre sur un coup de pied arrêté. C’est un de leurs points forts, on le savait. Ils nous sont supérieurs dans le domaine aérien, on l’avait travaillé mais on est sanctionnés. Chelsea est aussi une équipe qui défend très bien, ils n’ont pas pris un but dans le jeu depuis le début de saison. Ils jouent bien les contres, on a été performants dans ce domaine. Mais, offensivement, je trouve que notre niveau technique, même s’il était mieux en deuxième période, ne l’était pas assez pour avoir l’ascendant sur l’adversaire. C’est là que deux ou trois joueuses devaient hausser leur niveau de jeu pour qu’on y parvienne. On a été en difficulté dans les duels. Déjà sous pression avant de défier Madrid ? Absolument ! Il y a 6 matchs (en phase de poules), on démarre mal ce mini-championnat de quatre équipes. Il y a une première pression avec le Real Madrid, on ne va pas se le cacher et on va voir comment la gérer maintenant. »

Le coach parisien a également été questionné sur le faible temps de jeu de Sandy Baltimore depuis le début de saison. « Quand j’ai analysé la saison dernière de Sandy, elle était en difficulté, surtout sur la fin. J’ai tout fait pour la remettre en confiance, en lui demandant de percuter sur la gauche et les résultats que j’attendais ne sont pas arrivés. On a travaillé durant la période internationale en essayant de la mettre à droite pour travailler son pied gauche en rentrant dans l’axe, mais ça ne lui convient pas. Elle a été très claire avec moi : jouer à droite ne lui convient pas ! Donc, à gauche, elle est en concurrence avec Lieke, Ramona et on l’a vu ce soir avec Laurina. Elle n’est pas en pole position pour le poste d’attaquant gauche puisque ce n’est qu’à ce poste qu’elle peut jouer de ce qu’elle m’a dit. »