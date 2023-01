Le dossier Milan Skriniar est revenu dans l’actualité du PSG la semaine dernière. En fin de contrat le 30 juin avec l’Inter Milan, le défenseur central a décidé de ne pas prolonger avec le club milanais. Après ce refus, ce dernier souhaiterait le vendre cet hiver afin de récupérer un peu d’argent.

L’été dernier, le PSG a tout fait pour recruter Milan Skriniar. Mais les dirigeants parisiens sont tombés sur un club intransigeant, qui réclamait 80 millions d’euros pour laisser partir son international slovaque. Après avoir réussi à le conserver, l’Inter Milan a voulu le conserver en lui proposant une prolongation de contrat, lui qui sera libre en fin de saison. Mais Skriniar a repoussé la dernière proposition et fait savoir qu’il ne comptait pas prolonger. L’équipe de Serie A, pour ne pas le perdre libre cet été, souhaiterait le vendre cet hiver pour 20 millions d’euros. Selon les dernières indiscrétions, le club de la capitale serait prêt à faire une offre pour Milan Skriniar. Avec toutes ses rumeurs, Roberto Sistici son agent, est sorti du silence pour clarifier la situation.

« La décision de mettre le joueur sur le marché a été prise cet été par l’Inter »

« La vérité c’est que la décision de mettre le joueur sur le marché a été prise cet été par l’Inter, évidemment pas par le joueur. C’est une décision du club qui a conduit à une négociation entre l’Inter et le PSG, dont nous avions évidemment été informés. À un certain moment, les négociations ont été rompues et nous avons également été informés de cette étape, une décision qui ne nous appartenait pas et que le joueur a acceptée calmement, avec professionnalisme et dans le respect absolu de son contrat, raconte l’agent à Telenord. À l’automne dernier, nous avons répondu à toutes les demandes de réunions formulées par le club, après une série de réunions préliminaires, nous avons présenté notre propre demande économique, puis, début novembre 2022, le club nous a présenté une proposition. »

« Il existe des contacts avec certains clubs »

Dans cette interview, Roberto Sistici a confirmé que son joueur ne prolongera pas avec l’Inter Milan. « Environ un mois plus tard, avant Noël, j’ai informé l’Inter de ma décision de ne pas accepter leur proposition. Cette décision a été réaffirmée début janvier, avant la finale de la Supercoupe d’Italie, lorsque j’ai également informé les dirigeants des Nerazzurri, Marotta et Ausilio, que nous nous sentions libres d’écouter les offres d’autres clubs. […]e le répète, nous n’avons jamais manqué aucun rendez-vous avec l’Inter. Nous n’avons pas parlé du PSG, tout comme nous n’avons pas divulgué nos positions et celles de l’Inter, étant donné qu’avec l’Inter, nous avions convenu de traiter l’affaire avec la bonne confidentialité, dans l’intérêt de la sérénité et des performances de l’équipe et du joueur que j’assiste. Il existe des contacts avec certains clubs. Pas les Italiens. Pour l’instant, cette possibilité (de prolonger, ndlr) n’existe pas. Ceux qui connaissent Milan savent aussi son professionnalisme et sa loyauté, ils savent qu’il fera toujours honneur au maillot du club dont il est membre, un club qui lui a beaucoup donné et auquel il donnera le meilleur de lui-même, comme toujours. Certaines instrumentalisations, qui ne dépendent clairement pas de nous, ne font pas du bien au joueur et nous pensons également qu’elles empêchent la bonne sérénité que l’équipe mérite.«