En difficulté en défense depuis de nombreux mois, le PSG compte bien se renforcer dans ce secteur de jeu. Et une arrivée dès cet hiver de Milan Skriniar pourrait être une solution pour remédier à ce problème majeur.

Quel sera l’avenir de Milan Skriniar dans les prochaines semaines ? En fin de contrat en juin prochain avec l’Inter Milan, le Slovaque de 27 ans aurait décliné les dernières propositions de prolongation de contrat de ses dirigeants. Et malgré un optimisme affiché par les Nerazzurri dans ce dossier, le puissant défenseur d’1m88 pourrait finalement quitter plus tôt que prévu la Lombardie. En effet, depuis quelques jours, les rumeurs font état d’une très belle avancée des Rouge & Bleu dans ce dossier. Déjà dans le viseur des dirigeants parisiens l’été dernier, qui avaient même formulé une offre à hauteur de 55M€ hors bonus, les représentants de l’international slovaque n’ont jamais rompu les liens avec le club de la capitale. Et face aux difficultés affichés par les champions de France en défense centrale, le besoin de recruter à ce poste se fait grandement ressentir à l’approche de la phase éliminatoire de Ligue des champions.

🚨🚨 | L’inter se renseigne pour vendre dans L’IMMÉDIAT Milan Skriniar au PSG !

Le club pourrait demander 15-20 M€ pour son joueur 👀🇸🇰



L’Inter réclamerait 15-20M€ pour Milan Skriniar

D’abord réticent à vendre Milan Skriniar dès cet hiver, l’Inter Milan pourrait finalement céder face au dernier refus du Slovaque de prolonger son contrat en Lombardie. Mais, le club milanais ne le vendra pas à n’importe quel prix. En effet, selon les informations de la Gazzetta dello Sport, les dirigeants nerazzurri, déçus par la décision du joueur, travailleraient pour une vente dès ce mercato hivernal (qui fermera ses portes le 31 janvier) mais attendraient une offre à hauteur de 15-20M€ pour envisager un départ du Slovaque. Pour remplacer l’ancien de la Sampdoria, le club milanais aurait déjà ciblé deux profils : Tiago Djalò (LOSC) et Giorgio Scalvini (Atalanta Bergame).

Interrogé à ce sujet en conférence de presse ce samedi, Christophe Galtier a entretenu le flou autour du dossier Milan Skriniar : « J’ai vu l’information mais je ne peux pas vous dire s’il viendra cet hiver ou l’été prochain. La direction sportive travaille. J’ai beaucoup de choses à travailler avec mes joueurs, je dois être concentré sur ce qu’on doit corriger et améliorer. » Pour rappel, selon certains sources, le PSG aurait une enveloppe estimée à 10-15M€ pour recruter cet hiver.