Lionel Messi arrive en fin de contrat le 30 juin avec le PSG. Se sentant bien à Paris, l’international argentin souhaiterait prolonger avec les Rouge & Bleu. Contrairement aux dernières informations, il n’envisage pas que quitter Paris.

Après une première saison compliquée sous le maillot du PSG, Lionel Messi a retrouvé toutes ses sensations lors de l’exercice 2022-2023. En fin de contrat le 30 juin avec les Rouge & Bleu, l’attaquant souhaiterait poursuivre l’aventure au PSG. Contrairement à ce qui a pu sortir en Espagne, la Pulga n’a pas changé d’avis sur son futur. Gaston Edul, journaliste pour TyC Sports a confirmé que Lionel Messi souhaitait continuer l’aventure au PSG.

Il ne négocie qu’avec le PSG

Auprès de All About Argentina, le journaliste a indiqué que Lionel Messi ne négociait qu’avec le PSG. Les deux parties négocieraient pour activer l’option dans son contrat qui lui permet de prolonger d’un an, soit jusqu’en juin 2024, ou signer un nouveau contrat, toujours pour une durée d’un an. Gaston Edul qui explique aussi que, même s’il aime le FC Barcelone, sa relation avec le président Joan Laporta n’est pas bonne. La relation entre la direction du Barça et l’international argentin ne s’est pas terminée de la meilleure des manières.