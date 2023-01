Ce lundi, le PSG s’est facilement imposé au Stade Bollaert face au club de Régional 1, le Pays de Cassel (7-0) en 16es de finale de Coupe de France. Si Kylian Mbappé a brillé, d’autres Parisiens ont déçu et n’ont pas marqué de points.

Avant un mois de février qui s’annonce très intense avec de nombreuses affiches au programme, le PSG s’est offert un petit festival face au club amateur du Pays de Cassel (7-0) en 16es de finale de Coupe de France. Une rencontre marquée par la performance historique de Kylian Mbappé, auteur du premier quintuplé de l’histoire du club. Et sans surprise, le numéro 7 des Rouge & Bleu récolte les louanges dans la presse hexagonale.

Mbappé au top, Renato Sanches et Ekitike déçoivent

L’attaquant français reçoit la note de 9.5/10 de la part du quotidien Le Parisien. « Muet depuis le début de l’année, l’attaquant a passé ses nerfs sur le club amateur en inscrivant son premier quintuplé avec le PSG (…) Seul le niveau de l’adversaire le prive de la note parfaite de 10. » De son côté, L’Equipe donne un 8/10 au champion du Monde 2018 : « Le Français a montré qu’il n’était pas rassasié et il aurait bien aimé en inscrire encore davantage. » Parmi ses trois tops, le quotidien sportif place Vitinha (7) et Neymar Jr (6). Le Brésilien a montré quelques signes d’agacement et du déchet technique mais il a su être décisif avec 1 but et 2 passes décisives.

Cependant, certains joueurs ont livré une mauvaise prestation à l’image de Hugo Ekitike. Titulaire en l’absence de Lionel Messi, l’ancien Rémois n’a pas surfé sur sa bonne période du moment. « Le jeune attaquant a été beaucoup trop effacé sur une telle rencontre. Il n’a offert que trop peu de solutions par ses appels et quand il a eu le ballon, il l’a soit perdu ou il a cherché à en faire trop », détaille LP, qui lui attribue la note de 3/10. Présent dans le onze de départ, Renato Sanches n’a pas non plus convaincu (4/10) : « Il a manqué d’envie et s’est fait bouger dans certains duels. Censé apporter de la verticalité, il a rarement su créer les décalages attendus. »