La trêve internationale bat son plein dans cette nouvelle semaine et la plupart des joueurs du PSG vont disputer leur deuxième rencontre avec leur équipe nationale. Actuellement avec l’Argentine, Angel Di Maria et Leo Messi joueront la nuit prochaine face à l’Equateur leur dernière rencontre qualificative pour la Coupe du Monde. Malgré des semaines difficiles avec le PSG, Leo Messi a repris des couleurs avec « l’Albicelste » grâce à un but inscrit contre Venezuela (3-0). Interrogé par le média RAC 1 le président du Barça, Joan Laporta, revient sur le départ de la Pulga et n’envisage pas un retour en Catalogne du numéro 30 du PSG.

« Le Barça, c’est la maison de Leo. J’aimerais qu’il soit à l’ouverture du nouveau Camp Nou (qui va subir des travaux, NDLR). La relation est moins fluide, maintenant qu’il est à Paris, a regretté l’actuel président des Blaugranas. Pour moi ce n’était pas facile, j’aurais aimé que les choses se passent différemment. Je ne pouvais pas mettre l’institution plus en danger. Je pense que nous avons fait ce que nous devions faire. Je ne lui parle plus comme avant. Je me sentais moins bien personnellement que sportivement. […] Un retour de Messi ? Je n’ai reçu aucun message de Leo ou de son entourage dans ce sens, répond Laporta. Pour le moment, nous n’envisageons pas son retour. Nous construisons une jeune équipe qui commence à travailler. Leo est Leo, c’est le meilleur joueur du monde, mais nous n’envisageons pas son retour. »