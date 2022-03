Les joueurs du PSG brillent avec l’Argentine

En attendant le retour de la Ligue 1 le 3 avril prochain, les joueurs du PSG sont actuellement éparpillés aux quatre coins du monde pour disputer les matches de sélection. Alors que les sélections africaines disputent actuellement des barrages aller-retour pour une qualification à la Coupe du monde 2022, en Amérique du sud, les différentes sélections terminent leur phase de groupe. Déjà qualifiée, l’Argentine affrontait le Vénézuela au Stade de la Bombonera, à Buenos Aires. Pour cette rencontre, Lionel Scaloni avait décidé de titulariser deux Parisiens dès le coup d’envoi : Leandro Paredes, dans un milieu à deux, et Leo Messi, dans une position de numéro 9. Blessé depuis le 9 mars, Ángel Di María a fait son entrée en cours de jeu.

Et les Argentins du PSG ont grandement participé à la nette victoire de l’Albiceleste (3-0). Nicolás Gonzalez avait ouvert le score en première période (1-0, 35′). Entré en jeu à la 70e minute, El Fideo a marqué quelques minutes plus tard sur un astucieux ballon piqué (2-0, 79′). Enfin, Leo Messi a retrouvé le chemin des filets (son dernier but remontait au 6 février face au LOSC) en fin de match (3-0, 82′), sur une passe de Di Maria. Titulaire au milieu de terrain, Leandro Paredes a également délivré un match plein (88 minutes de jeu) avec un grand nombre de ballons touchés et une grande précision dans ses passes (105 réussies sur 109). Un succès qui permet aux Argentins de rester invaincus dans ces éliminatoires pour la Coupe du monde 2022 (11 victoires et 5 nuls) avant le dernier match face à l’Equateur le 30 mars prochain. Dans la presse argentine, les performances des trois Parisiens ont été saluées.

Leandro Paredes Olé (7/10) : « Solide au milieu. Il faisait circuler le ballon et le distribuait avec précision. Il a pris les devants quand l’équipe avait le ballon, mais il n’a jamais négligé son travail défensif. » TyC Sports (7/10) : « Bon match de Léandro. Propre comme toujours »

Leo Messi Olé (9/10) : « Influent tout au long du match. Il a profité d’une belle passe de Di María pour sceller la victoire. Trois bonnes passes en profondeur vers Correa. » TyC Sports (9/10) : « Il est le CHEF de l’équipe. Tout passe par lui dans un rôle de chef d’orchestre. Il a surtout cherché son but sur coups de pied arrêtés sans réussite, jusqu’à ce que son partenaire Di María entre en jeu et lui offre le troisième but. »

Angel Di Maria Olé (8/10) : « Il est entré en faisant lever la Bombonera avec sa spéciale : un ballon piqué d’une grande classe sur une passe de De Paul. Il a délivré une belle passe décisive à Messi sur le troisième but. » TyC Sports (9/10) : « Il est entré parce qu’il meurt d’envie de jouer dans l’équipe nationale et a marqué un nouveau but. Son entrée a donné une autre ampleur au match. »



XI Argentine (4-2-3-1) : Armani – Molina, Pezzella, Otamendi, Tagliafico – De Paul, Paredes (G.Rodriguez, 88′) – N.Gonzalez (Boyé, 88′), Mac Allister (Di Maria, 70′), J.Correa (A.Correa) – Messi