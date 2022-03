Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 29 mars 2022. Kylian Mbappé attendu au tournant avec les Bleus après son affaire de droit à l’image, la concurrence pour Presnel Kimpembe en Equipe de France, l’Île-de-France bien représentée chez les Bleus, les changements attendus dans le nouveau fair-play financier et une affluence record au Parc des Princes pour PSG / Bayern Munich.

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque la probable titularisation de Kylian Mbappé avec l‘Equipe de France pour affronter l’Afrique du Sud ce mardi soir (21h15 sur TF1). Forfait face à la Côte d’Ivoire vendredi dernier en raison d’une infection ORL, l’attaquant du PSG devrait retrouver sa place dans le onze de départ. Surtout, il sera attendu après son refus de participer aux opérations marketing de l’Equipe de France. « La logique de Mbappé et de ses représentants était de faire entendre leur position après plusieurs mois d’échange. Il n’y avait pas de ‘logique d’opposition’, plaide-t-on dans son clan. Le débat a été lancé dans des proportions inattendues. » Dans cette affaire, ils sont au moins deux (Raphaël Varane et Paul Pogba) de l’effectif à avoir discuté de ce sujet avec Kylian Mbappé. Si le milieu de terrain a compris le choix de Mbappé de ne pas promouvoir certaines marques, d’autres sont restés plutôt à l’écart de ces discussions « et n’ont pas goûté la forme utilisé par Mbappé. »

XI possible Equipe de France (3-4-1-2) : Maignan – Saliba, Varane (c), Kimpembe – Clauss, Kanté, Rabiot, Digne – Griezmann – Giroud, Mbappé

Le quotidien sportif évoque également le nombre important de joueurs français originaires de l’Île-de-France et présents au rassemblement des Bleus. Sur les 23 joueurs appelés, 13 ont grandi et effectué leurs débuts en région parisienne (Areola, Maignan, Kimpembe, Saliba, Rabiot, Diaby, Guendouzi, Kanté, Pogba, Nkunku, Mbappé, Ben Yedder, Coman). Et depuis le début de année 2000, le PSG est apparu comme le moteur de la formation française, comme l’explique l’ancien directeur du centre de formation du PSG, Bertrand Reuzeau : « On a eu une volonté au début des années 2000 d’avoir une assise locale plus importante avec un maillage sur toute l’Île-de-France. C’est passé par le développement d’un réseau beaucoup plus connecté avec des référents dans chaque district. » Ainsi, un travail de détection minutieux a été réalisé dans les meilleurs clubs formateurs (Torcy, ACBB, Montrouge, Paris FC). « Dans cette tâche, le club a pu s’appuyer sur une puissance économique importante pour attirer ces talents et sur une qualité de formation reconnue. »

L’Equipe met également en avant le prochain fair-play financier allégé qui doit être adopté par l’UEFA le 7 avril prochain. « Il sera moins contraignant et plus favorable aux ‘nouveaux entrants’ comme le PSG. » Dans le fair-play financier actuel, les clubs ne peuvent pas dépenser plus que leurs revenus réels, sans que les actionnaires puissent combler le manque en cas de besoin, et « avec simplement une tolérance de 30 M€ de déficit sur trois exercices comptables. » Mais avec la nouvelle mouture qui entrera en vigueur à partir de la saison 2022-2023, plusieurs changements auront lieu. « En accord avec l’ECA, l’association européenne des clubs, le seuil de 30 M€ de pertes autorisées doit doubler pour atteindre 60 M€. » Un salary cap sera également mis en place. « Les clubs ne pourront pas dépenser, en salaires, plus de 70 % de leurs revenus à l’horizon 2025. Avec une période d’adaptation puisqu’ils pourront aller jusqu’à 90 % en 2023 et 80 % en 2024. »

De plus, les dettes des clubs seront prises davantage en compte avec ce nouveau fair-play financier. « Si l’un d’entre eux présente un résultat financier négatif, il aura l’obligation de réduire chaque année son endettement de 10 %. » Concernant les sanctions en cas de non-respect des nouvelles règles, « la perte de points sera possible (la Ligue des champions aura une formule de championnat à partir de 2024). Tout comme la rétrogradation d’une compétition à une autre. » Des nouvelle règles qui seront plus favorables au PSG, même si le club devra être vigilant avec sa masse salariale. Lors d’une conférence de presse, le président du PSG et de l’ECA, Nasser al-Khelaïfi, s’est exprimé sur ces différents changements : « Ces nouvelles règles sont conçues pour assurer un meilleur contrôle des coûts, tout en encourageant les investissements qui assureront l’avenir du football. L’UEFA a intégré de nombreux commentaires de l’ECA, formulés au nom de tous les 240 clubs, y compris la façon dont les nouvelles règles doivent être simples, équitables, transparentes et applicables. Nous attendons avec impatience la mise en place prochaine du nouveau système. »

Enfin, le quotidien sportif évoque l’affluence importante attendue au Parc des Princes pour le quart de finale retour de l’UEFA Women’s Champions League entre le PSG et le Bayern Munich. Victorieuses 2-1 à l’aller, les Parisiennes pourront compter sur leur public. En effet, plus de 24.000 spectateurs sont attendus dans l’enceinte de la Porte de Saint-Cloud, dont 1.000 ultras. « Les ventes continuent d’être dynamiques. Il y a eu un petit booster après le match aller. Plus de 80% des places éditées sont des billets payants », rapporte le directeur de la billetterie, Nicolas Arndt. La section féminine va ainsi battre son record d’affluence qui datait d’avril 2017 lors d’un match face à Barcelone (19.912 spectateurs).

De son côté, Le Parisien se concentre sur les choix de Didier Deschamps avant la Coupe du monde 2022 au Qatar. En effet, les Bleus disputeront leur dernier match amical ce mardi face à l’Afrique du Sud avant de retrouver la Ligue des Nations en juin et septembre. Un rencontre sans enjeu qui permettra au sélectionneur d’effectuer une revue d’effectif. « Aujourd’hui, son 3-5-2 du Mondial au Qatar connaît presque tous ses titulaires, si tout le monde est bien là en novembre. » Et la place de Presnel Kimpembe n’est pas acquise. En effet, le défenseur du PSG est en concurrence avec Lucas Hernandez, qui a pris le dessus ces derniers temps. Titulaire lors de l’Euro, le défenseur central « vit mal son déclassement en équipe de France. Pour calmer son impatience, il avait obtenu une place d’emblée en finale de la Ligue des nations le 10 octobre contre l’Espagne (2-1). » De son côté, Kylian Mbappé est sans surprise un titulaire indiscutable de l’attaque française pour la Coupe du monde, aux côtés de Karim Benzema et Antoine Griezmann.