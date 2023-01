Une tunique floquée en mandarin pour le PSG face à Reims

Ce dimanche soir (20h45, Prime Video), le PSG reçoit le Stade de Reims au Parc des Princes. Et à cette occasion, les joueurs parisiens porteront un maillot spécial nouvel an chinois.

Le PSG se trouve dans une mauvaise passe en Ligue 1. Neymar Jr et ses partenaires se sont ainsi inclinés deux fois sur leurs quatre dernières sorties, à chaque fois à l’extérieur : face au RC Lens (3-1) et à Rennes (1-0). Ce dimanche, ils auront l’occasion de renouer avec le succès lors de la réception du Stade de Reims en marge de la 20e journée de Ligue 1.

Des maillot en mandarin

Et comme de coutume, le PSG fêtera le nouvel an chinois et ce sera au cours de cette partie, explique L’Equipe. La tunique rouge et bleu sera donc modifiée en conséquence pour fêter l’année du lapin avec le noms des différents joueurs écrits en mandarin. Plusieurs personnalités chinoises seront également conviées à ce match et des publicités en lien avec les sponsors chinois du club de la capitale seront diffusées sur les LED du Parc des Princes.