L’arbitre de la rencontre entre Nice et le PSG désigné

Samedi soir (21 heures, Canal Plus Sport 360, Canal Plus Foot), le PSG devra impérativement s’imposer contre Nice pour conserver son petit matelas d’avance en tête de la Ligue 1. L’arbitre de cette rencontre a été désigné.

Le PSG reste sur deux défaites de suite en Ligue 1. Les Parisiens ont dilapidé une belle avance en tête du championnat. Contre Nice samedi soir, le PSG devra absolument retrouver le chemin du succès afin de conserver son avance de six points, voire plus en tête du championnat. Ce mardi, la Ligue 1 a dévoilé le nom de l’arbitre qui sera au sifflet pour ce Nice / PSG. Il s’agit de Monsieur Jérémie Pignard.

Au sifflet pour la troisième fois d’un match du PSG

Il sera assisté par Cyril Mugnier et Alexandre Viala. Aurélien Petit officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Wilfried Bien et Guillaume Debart. L’homme en noir de 35 ans a déjà arbitré deux fois le PSG cette saison. Lors des victoires contre Brest lors de la 7e journée de Ligue 1 (1-0, 10 septembre) et Montpellier (21e journée, 1-3, 1er février). Ce sera la première fois qu’il sera au sifflet pour une rencontre de Nice. En 15 matches de Ligue 1 cette saison, Monsieur Pignard a distribué 68 cartons jaunes et 2 cartons rouges. Il a également sifflé 12 penaltys.