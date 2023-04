Le PSG est dans une mauvaise passe. En 2023, les Parisiens ont perdu huit fois en 18 matches. Malgré ça, Christophe Galtier n’est pas menacé dans l’immédiat. Si jamais il y avait un mauvais résultat contre Nice, Damien Degorre ne comprendrait pas que le coach parisien soit toujours-là.

Avec sa défaite contre Lyon le week-end dernier (0-1), le PSG a relancé la course au titre, ne comptant plus que six points sur Lens et Marseille. Les Parisiens devront rapidement se relever, ses deux prochains matches étant contre Nice et…Lens. Pour l’instant, même si sa position est fragilisée, Christophe Galtier est encore l’entraîneur du PSG. Pour Damien Degorre, s’il y a un mauvais résultat contre les Niçois, le coach parisien ne pourrait pas rester.

« Le Bayern, premier de son championnat, a dégagé Nagelsmann parce que ça n’allait pas »

« En cas de défaite à Nice, ce serait la quatrième défaite en huit matches. Ça entraînerait très certainement un rapproché de trois points au classement. Forcément que dans un grand club comme le PSG, on ne peut pas se permettre de jouer la saison comme ça, à pile ou face, lance le journaliste sur le plateau de L’Equipe du Soir. Le Bayern, premier de son championnat, a dégagé Nagelsmann parce que ça n’allait pas. Chelsea, qui est encore en Ligue des Champions, a quand même dégagé Potter parce que ça n’allait pas assez à leur goût. Paris est un grand club et Paris adapte les mêmes méthodes. »