Après sa défaite face au FC Lorient le week-end dernier, le PSG devra vite se ressaisir lors du déplacement sur la pelouse de Troyes, condamné à la Ligue 2.

À cinq journées de la fin du championnat, le PSG doit encore valider le 11e titre de champion de France de son histoire. Avec une avance de cinq points sur son premier poursuivant, l’Olympique de Marseille, le club parisien possède un calendrier favorable avec des adversaires abordables sur le papier. Et les hommes de Christophe Galtier devront rapidement se remobiliser après leur déconvenue au Parc des Princes face au FC Lorient (1-3). Et pour leur prochain match, les Rouge & Bleu se déplaceront au Stade de l’Aube pour affronter Troyes (dimanche à 20h45 sur Prime Video) en conclusion de la 34e journée de Ligue 1.

Ruddy Buquet au sifflet

Et ce mardi, la Ligue a dévoilé les arbitres de cette rencontre. Ce match sera dirigé par Ruddy Buquet. Il sera assisté par Guillaume Debart et Gwenaël Pasqualotti. Guillaume Paradis sera le quatrième arbitre. Enfin, Hamid Guenaoui et Elodie Coppola officieront en tant qu’arbitres assistants vidéo. Cette saison, Ruddy Buquet a dirigé une rencontre du PSG, lors du résultat nul au Parc des Princes face au Stade de Reims (1-1, 20e journée). Depuis le début de l’exercice 2022-2023, l’arbitre de 46 ans a distribué 76 cartons jaunes, 7 cartons rouges et a sifflé 9 penalties en 19 matches.