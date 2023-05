Nuno Mendes préservé pour Troyes / PSG ?

Pour son prochain match de Ligue 1 face à Troyes ce dimanche (20h45 sur Prime Video), le PSG devrait se passer de Nuno Mendes dans le couloir gauche de la défense.

Dans la bouillie footballistique proposée dimanche lors de la défaite face au FC Lorient (1-3), le PSG a également perdu sur blessure Nuno Mendes, qui a laissé ses partenaires à neuf en fin de rencontre. Pourtant, l’international portugais revenait tout juste à la compétition, après avoir manqué la rencontre face à l’Angers SCO (1-2) pour des douleurs musculaires. Fragile physiquement, le latéral de 20 ans est seulement resté 34 minutes sur la pelouse après son entrée en jeu à la 56e minute en lieu et place de Juan Bernat.

Sa durée d’indisponibilité pas encore connue

Et comme le rapporte L’Equipe, Nuno Mendes devrait être préservé pour le déplacement sur la pelouse de Troyes ce dimanche en conclusion de la 34e journée de Ligue 1. Victime d’une nouvelle blessure musculaire, l’ancien du Sporting ne connaît pas encore la durée de son indisponibilité. « Le club attendait encore des précisions mardi avant de pouvoir fournir un diagnostic » précise L’E. Le numéro 25 n’a pas pu participer à l’entraînement ce lundi. Depuis sa blessure à l’ischio-jambier à la Coupe du monde, le latéral gauche est souvent victime de pépin physique. Outre les absences jusqu’à la fin de saison de Presnel Kimpembe, Nordi Mukiele et Neymar Jr, « on surveillera l’évolution de Renato Sanches (adducteurs) », conclut le quotidien sportif.