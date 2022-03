L’arbitre du huitième de finale retour Real / PSG connu

Dans deux jours, le PSG se déplace sur la pelouse du Santiago Bernabeu pour y affronter le Real Madrid dans le cadre du huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Vainqueurs à l’aller, les Parisiens voudront réitérer la même performance qu’au Parc des Princes pour éliminer le club madrilène et se qualifier pour les quarts de finale. L’arbitre de la rencontre a été désigné par l’UEFA.

Il s’agit du Néerlandais Danny Makkelie. L’homme en noir de 39 ans sera assisté par Hessel Steegstra et Jan de Vries. Allard Lindhout officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Pol van Boekel et Kevin Blom. Monsieur Makkelie a été au sifflet de quatre matches de Ligue des Champions cette saison pour 16 cartons jaunes et 1 carton rouge. Il a arbitré à deux reprises le PSG en C1, lors de la phase de poules de la saison dernière. Lors de la victoire contre Leipzig au Parc des Princes (1-0, 24 novembre 2020) et contre Basaksehir (5-1, 9 décembre 2020) , en remplacement de Sebastian Coltescu après des insultes racistes du quatrième arbitre la veille à l’encontre de l’entraîneur adjoint du club turc, Achille Webo. Danny Makkelie a aussi arbitré à une reprise le Real Madrid, lors de la demi-finale aller la saison dernière à Santiago Bernabeu et le nul contre Chelsea (1-1).