Du nouveau dans le dossier Pochettino-Manchester United

Cet hiver, le nom de Mauricio Pochettino a fortement été associé à Manchester United. L’entraîneur du PSG n’aurait pas été contre rejoindre le club mancunien dès cet hiver, même s’il est encore sous contrat jusqu’en juin 2023. Mais le club de la capitale n’a pas voulu lâcher son coach, même si des rumeurs faisaient écho d’un intérêt pour Zinedine Zidane.

Manchester s’est alors penché sur Ralf Rangnick, qui assure l’intérim jusqu’à la fin de la saison et doit ensuite intégrer l’organigramme du club. L’entraîneur du PSG a longtemps été placé comme le favori pour le poste l’été prochain. Mais la donne aurait changé. Selon les informations du Guardian, les Red Devils sont actuellement pleinement engagés dans la recherche de leur futur entraîneur. Et Mauricio Pochettino ne serait plus le favori, Erik ten Hag – entraîneur de l’Ajax Amsterdam – serait dorénavant tout en haut de la liste.