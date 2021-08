Guardiola : “Messi n’est pas dans nos plans”

Ce jeudi, le FC Barcelone a annoncé officiellement que Lionel Messi ne serait pas prolonger, et quittera donc le club catalan libre de tout contrat. Une situation exceptionnelle qui a eu l’effet d’une bombe. Le PSG et Manchester City étaient cités comme les deux candidats naturels pour récupérer l’Argentin. Mais après avoir officialisé le transfert de Jack Grealish pour plus de 100 millions d’euros, les Cityzens ne pourront plus se permettre de folie sur le marché des transferts. C’est ce qu’a affirmé Pep Guardiola ce vendredi en conférence de presse.

“Messi une opportunité ? On a dépensé 40 millions de livres pour Jack Grealish. 100 millions de livres que nous avons payés et 60 millions de livres que nous avons gagnés (grâce aux transferts). Et il portera le numéro 10. Nous avons été convaincus par Grealish et convaincu que Leo Messi resterait au Barça. En ce moment, Messi n’est pas dans nos plans.”