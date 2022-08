Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 26 août 2022. Retour sur le tirage au sort de la phase de groupes de Ligue des champions, une poule abordable pour les Rouge & Bleu, les retrouvailles entre Nasser al-Khelaïfi et Andrea Agnelli et Abdou Diallo refuse l’AC Milan.

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une au tirage au sort de la Ligue des champions qui s’est déroulé hier à Istanbul. Les Rouge & Bleu sont tombés dans le groupe H et affronteront la Juventus Turin, le SL Benfica et le Maccabi Haïfa. Des adversaires largement à leur portée et qui permettront quelques retrouvailles. Sans surprise, le principal obstacle de ce groupe se nomme la Juventus. « Sur le papier, a priori, il n’y a pas match et ce n’est pas le début de saison poussif des Turinois en Serie A qui fera changer d’avis », mais surtout le club parisien fera face à ses anciens joueurs Ángel Di María, Adrien Rabiot et probablement Leandro Paredes si son prêt se confirme. Ainsi, les champions de France n’ont pas tiré l’équipe la redoutable du chapeau 2 (Liverpool, Chelsea, FC Barcelone), mais « le profil de la formation italienne ne répond pas à ce que le PSG préfère. »

De plus, il ne faudra pas négliger le SL Benfica, qui a passé deux tours préliminaires pour accéder à cette phase de groupes. Malgré la vente de leurs meilleurs joueurs à chaque mercato, à l’image de Darwin Núñez, le club portugais réussit toujours à trouver des remplaçants comme Gonçalo Ramos, déjà auteur de cinq buts en six matches cette saison. Cependant, le club lisboète a du mal à sortir des phases de poules ces derniers temps (une seule qualification pour les 8es de finale lors des cinq dernières éditions), mais reste sur un beau quart de finale lors de l’édition précédente. Enfin, le PSG retrouvera le Maccabi Haïfa. En effet, malgré son statut d’ultra favori, le club de la capitale s’était incliné face au club israélien en Coupe des vainqueurs de Coupe en 1998, « ce qui a été vécu comme une détonation. » L’occasion pour le PSG d’obtenir les premières victoires de son histoire face au Maccabi Haïfa.

Le quotidien sportif met également en avant les retrouvailles entres Nasser al-Khelaïfi et Andrea Agnelli, respectivement président du PSG et de la Juventus Turin. Mais ces derniers mois, les deux hommes s’étaient opposés sur la création de la SuperLeague européenne, projet avorté et porté par le patron de la Juve. De son côté, Nasser al-Khelaïfi avait profité de cet épisode pour devenir le nouveau président de l’ECA, l’association européenne des clubs, en lieu et place d’Andrea Agnelli. Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, avait notamment pointé du doigt par l’attitude de son ami : « La plus grande déception, c’est Andrea Agnelli. Je n’ai jamais vu quelqu’un qui ment comme ça. Je lui avait parlé samedi après-midi et il m’a dit : ‘Ne t’inquiète pas, ce sont des rumeurs.’ Et le lendemain, ils ont fait l’annonce de la Super Ligue », avait déclaré le Slovène l’année passée. À l’inverse, le patron de l’UEFA n’a pas tari d’éloges Nasser al-Khelaïfi, qui était l’un des seuls dirigeants avec ceux du FC Bayern à s’opposer farouchement à cette compétition. En marge du tirage au sort de la Ligue des champions, le président des Rouge & Bleu a évoqué les retrouvailles avec son homologue italien : « Nous sommes dans la même compétition. La Juve est un grand club. Nous le respectons. Mais, elle ne fait plus partie de l’ECA. Nous jouerons contre elle de manière honnête, avec fair-play. Et nous espérons gagner. »

Au rayon mercato, L’Equipe nous informe qu’Abdou Diallo, placé sur la liste des transferts et sous contrat jusqu’en 2024, n’est toujours pas sûr de rester au PSG à une semaine de la clôture du mercato estival. Ciblé par l’AC Milan, l’international sénégalais « a repoussé l’approche du champion d’Italie » car il n’était pas « pleinement convaincu par le projet qui lui a été présenté. » Outre le club milanais, le défenseur du PSG est aussi convoité par des formations anglaises.

De son côté, Le Parisien revient également sur le tirage au sort de la Ligue des champions. Et les Rouge & Bleu ont des comptes à régler avec deux de leurs adversaires. En effet, « la Juventus Turin, en 1997, et le Maccabi Haïfa, en 1998, lui ont infligé parmi les plus grandes humiliations de son histoire sur le sol européen. » Le club italien a fait subir une humiliante défaite aux Rouge & Bleu en Supercoupe de l’UEFA (défaites 1-3 et 1-6) tandis que le club israélien s’était imposé dans les dernières minutes en 16e de finale de Coupe des Coupes (1-1, 3-2). « Deux revers qui ont longtemps collé à la peau d’un PSG ‘loser’ après une période dorée faite de cinq demi-finales de suite entre 1993 et 1997. » À ce jour, difficile de s’imaginer pareille situation face à ces deux adversaires, tandis que le Benfica Lisbonne « ne dispose pas des armes pour inquiéter Paris sur deux matches », rapporte LP.

Surtout, l’équipe de Christophe Galtier possède les atouts pour être l’un des favoris de la compétition, juste derrière Manchester City selon les cotes établies par les opérateurs de paris sportifs. Interrogé sur la forme actuelle de sa formation, le président parisien, Nasser al-Khelaïfi, apprécie le visage de ce nouveau PSG : « On a senti quelque chose changer. Dans l’attitude de l’équipe, dans le style de jeu. On joue au foot, vraiment, quelque chose a changé c’est sûr. Mais c’est que le début, on a beaucoup de travail à faire. »