Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 24 août 2022. Antero Henrique agace la direction parisienne, les Rouge & Bleu doivent entrer dans les clous du fair-play financier de l’UEFA, Ander Herrera va quitter le club et deux Titis sur le départ.

Dans son édition du jour, Le Parisien revient sur les crispations entre Antero Henrique et les autres membres du board du PSG. En charge de trouver une porte de sorties aux indésirables, le Portugais bloque actuellement le mercato parisien et commence à agacer Luis Campos et Christophe Galtier. Et depuis vendredi, la tension est palpable entre le conseiller football du PSG et l’ancien directeur sportif du club. « La colère du premier à l’encontre du deuxième a traversé les murs du camp des Loges et de la Factory, le siège, où plus personne n’ignore le clash entre les deux hommes. » Et pour cause, Luis Campos a réussi à trouver un point du chute à de nombreux indésirables comme Leandro Paredes (Juventus Turin), Ander Herrera (Athletic Bilbao), Keylor Navas (Naples) et Idrissa Gueye (Everton). « Mais ces dossiers, qu’il a transmis à Antero Henrique pour les négocier ou les finaliser, n’avancent pas et les joueurs commencent à s’en étonner, se demandant si la promesse de ces points de chute va être tenue. » Pourtant, certains joueurs avaient fait des efforts financiers pour quitter le club de la capitale.

De plus, l’omniprésence d’Antero Henrique commence à agacer en interne, toujours selon Le Parisien. En effet, le dirigeant portugais met en avant son rôle prépondérant dans la prolongation de Kylian Mbappé jusqu’en 2025, ce qui n’a pas manqué d’étonner l’intéressé lui-même. De plus, le retour du Portugais a mis de côté l’importance de Jean-Claude Blanc. Souvent présent pendant les négociations de contrat lors des mercato, le directeur général délégué est absent des débats cet été. « En privé, Blanc se désole de voir son pouvoir ainsi rogné, réduit à peau de chagrin. » Enfin, Antero Henrique se serait aussi mis à dos Christophe Galtier. En effet, le coach du PSG attend encore trois recrues mais la réduction de l’effectif est importante avant d’envisager d’autres renforts. De son côté, l’ancien directeur sportif parisien se réfugie derrière le fair-play financier pour expliquer ce retard dans le sens des départs. Aussi, il met « en avant la prise en charge du salaire par les autres clubs dans le cadre d’un prêt, refusant que Paris continue de verser 100 % de la rémunération. » Cependant, la direction sportive et les joueurs concernés s’impatientent à l’approche de la clôture du mercato.

Le quotidien francilien évoque également le fair-play financier. Comme indiqué récemment par L’Equipe et The Times, le PSG fait partie de la vingtaine de clubs européens qui s’exposent à des sanctions de la part de l’UEFA « pour non-respect des règles du fair-play financier (ancienne version) pour les saisons 2020-2021 et 2021-2022. » Ainsi, il est reproché au club parisien d’avoir un déficit supérieur à 30M€ sur les trois dernières saisons. En ce sens, une amende de plusieurs millions d’euros attend le PSG, mais une solution à l’amiable aurait été trouvé car les dirigeants parisiens se seraient rapprochés des services de l’UEFA pour apporter des explications sur ce déficit. En effet, en raison de l’épidémie de Covid-19, les Rouge & Bleu ont connu de lourde de perte notamment dans le service billetterie ou encore en raison de certaines activités limitées entre mars 2020 et février 2022. À cela s’ajoute l’augmentation de la masse salariale, notamment avec le mercato 2021. « Des recettes en baisse, des salaires qui montent : une équation difficile à résoudre, même pour un PSG aux fonds quasi illimités avec son actionnaire QSI. » Ainsi, le board parisien devra travailler pour rentrer dans les clous comme en atteste ce mercato estival 2022 « où le PSG ne peut pas se permettre de folies. » Mais la prochaine mouture du fair-play financier (à partir de la saison 2024-2025) sera plus favorable aux Rouge & Bleu avec un déficit de 60M€ sur trois ans. Le nouveau FPF prendre également en compte la masse salariale, qui ne devra pas dépasser 70% des recettes du club. À ce jour, celle du PSG est estimée à plus de 85% et les Parisiens devront encore faire un effort pour réduire leur effectif professionnel.

Au rayon mercato, Le Parisien rapporte que les Féminines du PSG attendent du renfort au milieu de terrain. En effet, la joueuse de Manchester United, Jackie Groenen, s’approche des Rouge & Bleu. Depuis plusieurs semaines, des discussions sont en cours avec l’internationale néerlandaise de 27 ans. Un profil ciblé par la nouvelle direction parisienne dans un secteur de jeu qui a vu les départs d’Aminata Diallo, Léa Khelifi, Sara Däbritz et Luana. De plus, les Rouge & Bleu cherchent également à se renforcer en attaque suite à la blessure longue durée de Marie-Antoinette Katoto. Ainsi, toujours selon LP, le recrutement de l’Islandaise, Berglind Björg,Thorvaldsdottir (30 ans), « devrait être officialisé dans les prochaines heures. »

De son côté, L’Equipe fait un point sur le mercato du PSG dans le sens des départs. Invité à quitter le club, Ander Herrera est proche de rejoindre l’Athletic Bilbao. Le milieu de 33 ans devrait être libéré de ses deux dernières années de contrat. « Un accord entre le club de la capitale et le milieu de terrain est sur le point d’être conclu » et le joueur « devrait percevoir une large partie de sa rémunération prévue jusqu’en 2024. » Concernant Edouard Michut, le club de Championship, Sunderland, est entré en contact avec le PSG pour le transfert du milieu de 19 ans, sous contrat jusqu’en 2025. Enfin, pour Sékou Yansané, un prêt est à l’étude du côté du FC Utrecht. En fin de contrat en juin prochain, l’attaquant de 19 ans devrait prolonger avant d’être prêté. « Les discussions ont démarré avec le club néerlandais autour d’un prêt assortie d’une option d’achat », précise L’E.