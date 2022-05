Après sept saisons au PSG, Angel Di Maria va quitter le club de la capitale libre de tout contrat le 30 juin. Même s’il aurait aimé poursuivre l’aventure au moins un an avec le PSG, El Fideo (34 ans) n’a pas convaincu ses dirigeants de lui proposer un nouveau contrat. Alors qu’un retour en Argentine n’est pas encore d’actualité, il devrait poursuivre sa carrière en Europe encore un ou deux ans.

Angel Di Maria proposé à l’Atlético de Madrid

Depuis plusieurs jours, le nom du meilleur passeur de l’histoire du PSG est associé à la Juventus. Un accord était même annoncé proche entre les deux parties pour un contrat d’un an plus une année en option et un salaire de 7,5 millions d’euros. Mais les discussions n’avancent pas selon les dernières rumeurs. Une chose est sûre, il ne rejoindra pas l’Atlético de Madrid. Selon les informations de Marca, l’international argentin a été proposé aux Colchoneros. Son profil intéresserait le club entraîné par Diego Simeone mais son salaire et son âge ont repoussé l’Atlético.