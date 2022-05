Après sept ans sous le maillot du PSG, Angel Di Maria a joué son dernier match avec les Rouge & Bleu samedi dernier contre Metz (5-0). Des adieux très émouvants dans un Parc des Princes plein. Alors que son avenir semblait se diriger vers la Juventus Turin, ce dossier ne serait pas totalement conclu.

Di Maria dans l’attente de l’offre de la Juventus

Alors qu’on évoquait un accord quasiment trouvé pour un contrat d’un an plus année en option avec un salaire de 7,5 millions d’euros, la Gazzetta dello Sport indique ce matin que le meilleur passeur de l’histoire du PSG est dans l’attente de l’offre de la Juventus Turin. Le club italien serait actuellement en pleine réflexion autour d’El Fideo. L’entraîneur de la Vieille Dame, Massimiliano Allegri, pèserait le pour et le contre de cette piste avant de faire son choix. Le quotidien sportif transalpin conclut en expliquant que dans ce dossier, rien n’est encore fait.