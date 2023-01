Le mercato hivernal a ouvert ses portes et le PSG ne devrait pas bouger tout de suite. Il faut dire que le club parisien, surveillé par le Fair-play financier, ne peut se permettre la moindre erreur.

En ce sens, comme confié par Christophe Galtier, aucun nouveau renfort n’est, pour l’heure, attendu en terre parisienne. Si recrutement il y a, un ou plusieurs départs devront apparemment être actés au préalable. De quoi geler les récentes rumeurs, comme celle menant à Joao Félix.

L’Atlético ne lâche rien pour Joao Félix

Joao Félix, c’est un nom qui est lié au PSG depuis un bon petit moment déjà. Luis Campos serait particulièrement fan du profil de l’international lusitanien. Pour sa part, le principal intéressé souhaite plier bagages et ce, dès cet hiver. D’où les échos insistants l’envoyant du côté de la ville lumière.

Reste que la concurrence dans ce dossier s’annonce rude. Surtout que l’Atlético de Madrid ne vendra nullement son élément à n’importe quel prix. Pour un transfert sec, les médias évoquent pas moins de 140 millions d’euros, soit 20 millions d’euros de plus que son prix initial lors de son transfert de Benfica. Et ce jour, The Athletic nous indique que les Colchoneros seraient également ouverts à l’idée d’un prêt. Néanmoins, là aussi, la somme évoquée parait assez astronomique : 15 millions d’euros pour le prêt payant de six mois, plus 6 millions d’euros de prise en charge du salaire du joueur. Soit une somme totale de 21 millions d’euros. De quoi définitivement refroidir les prétendants de Joao Félix ?