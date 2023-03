L’attaquant que devrait recruter le PSG selon Thierry Henry

Même si ce n’est pas le poste à renforcer en priorité, le PSG devrait certainement chercher un numéro 9 lors du mercato estival. Thierry Henry a une bien précise sur qui les dirigeants parisiens devraient recruter.

Cette saison, le PSG n’a pas de véritable numéro 9 dans son effectif. Même si Hugo Ekitike pourrait le devenir, il est encore jeune et ne joue pas assez, avec la concurrence de la MNM devant lui. Même si recruter un attaquant n’est pas la priorité des Rouge & Bleu, il devrait tout de même s’intéresser à des profils de numéro 9. Ces derniers jours, le nom de Victor Osimhen est apparu dans les rumeurs autour du PSG. Pour Thierry Henry, l’ancien lillois est le choix parfait pour le club de la capitale.

« Quelle équipe a le plus besoin de lui ? On en revient à Chelsea, on en revient à Manchester United si je pense à la Premier League. Le Paris Saint-Germain va chercher un numéro 9, parce qu’ils ont besoin d’un numéro 9, explique l’ancien international français sur le plateau de CBS. […]Parfois le PSG utilise Kylian Mbappé dans la surface mais on sait tous que ce n’est pas un 9. Et est-ce qu’il va rester ou pas? Victor Osimhen ira où il veut aller, je pense qu’il peut s’adapter à beaucoup d’équipes. Quand il joue dans une équipe comme le Napoli, tous les ballons vont vers lui. C’est un football différent quand vous allez dans une équipe avec trois grands joueurs devant. Quand je parle de grosses équipes, elles ont parfois des trios devant et les ballons n’iront pas forcément vers lui. Ses coéquipiers pourront jouer court, aller vers la surface et tirer. À l’heure actuelle, tous les ballons finissent sur lui, dans les grands clubs avec trois grands attaquants, ils ne seront pas toujours sur lui.«