Kylian Mbappé est contractuellement lié au PSG jusqu’en juin 2024. Une situation qui ne devrait pas évoluer pour l’heure, le joueur n’ayant pas arrêté sa décision quant à son avenir proche et le club parisien n’ayant aucune envie de lui ouvrir la porte.

Cela a été la nouvelle qui a fait trembler toute la planète football. Désiré ardemment par le Real Madrid, Kylian Mbappé a finalement décidé de prolonger son aventure avec le PSG le 21 mai dernier. Il a ainsi paraphé un contrat de deux ans, soit jusqu’en juin 2024, plus une année optionnelle. Une année optionnelle qui pourra s’activer uniquement si le principal intéressé le décide.

Une vague de positivité dans ce dossier

C’est une clause qui a fuité il y a un petit moment, mais L’Équipe réitère ce jour : Kylian Mbappé a la main mise en ce qui concerne son avenir. Le média confirme les dires de l’ancien monégasque : il se sent très bien à Paris. Il est, en outre, déterminé à assumer son tout nouveau statut auprès de ses coéquipiers et souhaite par-dessus tout remporter la Ligue des Champions. Le faire avec le PSG lui apporterait d’ailleurs plus de satisfaction que plusieurs C1 dans un autre club. Et pour cause, il entrerait dans l’Histoire, dans sa ville, alors que les Rouge et Bleu sont toujours en quête de leur premier sacre.

🚨 | Kylian Mbappé admet souvent que gagner une première LDC avec le PSG, dans sa ville, aurait une “saveur particulière” et dépasserait plusieurs Coupes d'Europe remportées ailleurs 🌟🇫🇷



📲 L’Equipe pic.twitter.com/k1493lKxoU — Canal Supporters (@CanalSupporters) March 7, 2023

Autant d’éléments qui plaident en la faveur d’une continuité entre le PSG et Kylian Mbappé. Toutefois, celui-ci ne prendra aucune décision avant l’échéance de l’exercice en cours. Toujours selon l’Équipe, le résultat de ce mercredi soir sur la pelouse du Bayern Munich n’entrerait pas en ligne de compte. Le numéro 7 francilien avait notamment confié à ce sujet : « Je ne pense pas. Si je liais mon avenir à la Ligue des Champions – et je ne manque pas de respect au club – je serais parti très loin (rire). Je suis ici, je suis très heureux et, pour l’instant, je ne pense à rien d’autre qu’à faire les beaux jours du PSG. »Pour sa part, le PSG ne se montre nullement vendeur en ce qui concerne le meilleur buteur de son Histoire. La constante est donc toujours présente : Kylian Mbappé est intransférable. L’Équipe indique ainsi que les décideurs parisiens seraient même prêts à attendre le dernier moment, à l’image de ce qu’il s’est passé il y a plusieurs mois de cela, avant de prendre une décision. Une chose parait donc de plus en plus plausible : Kylian Mbappé et le PSG, cela devrait durer, à minima, jusqu’à la fin de la saison prochaine.