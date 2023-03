L’hypothèse d’un retour de Tuchel au PSG s’éloigne

L’avenir de Christophe Galtier est une des interrogations majeures pour la saison prochaine. Si le nom de Thomas Tuchel est revenu avec insistance pour le remplacer, le coach allemand pourrait finalement débarquer ailleurs.

2023 n’a pas vraiment souri au PSG. En effet, les résultats du club parisien sont très mitigés en ce début d’année avec six défaites concédées, une élimination en Coupe de France contre l’ennemi marseillais (1-2) et une autre en Ligue des Champions face au Bayern Munich (0-1 ; 0-2). Toutes ces contre-performances ont fragilisé la position de Christophe Galtier sur le banc des Rouge & Bleu. Même s’il explique encore avoir la confiance de ses dirigeants, de nombreux noms sont sortis pour éventuellement lui prendre sa place. José Mourinho, Zinedine Zidane ou bien encore Thomas Tuchel ont été avancés comme possible remplaçant de l’ancien Niçois. Libre de tout contrat depuis son départ de Chelsea en septembre 2022, un retour du coach allemand s’éloignerait, lui qui a entraîné le club de la capitale entre 2018 et 2020.

Successeur de Carlo Ancelotti ?

Selon Sport Bild, Thomas Tuchel ferait partie des favoris pour remplacer Carlo Ancelotti sur le banc du Real Madrid. On rappelle que l’italien pourrait quitter le club madrilène la saison prochaine pour prendre la tête de la Seleçao. Du côté du technicien allemand, celui se serait même déjà mis au cours d’espagnol dès son départ de Chelsea en 2022. Ce dernier faisait d’une arrivée au Real Madrid ou au FC Barcelone une priorité pour poursuivre sa carrière. En cas de départ vers l’Espagne, le PSG devrait donc se tourner vers un autre profil… dans le cas où le club souhaiterait se séparer de Christophe Galtier.