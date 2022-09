Hier, le PSG s’est imposé contre Brest (1-0) dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1. En conférence de presse d’avant-match, Christophe Galtier avait expliqué qu’il effectuerait du turn-over. Mais finalement, il n’y a eu que deux changements. Juan Bernat à la place de Nuno Mendes et Danilo Pereira à la place de Marquinhos. Sur le plateau du Canal Football Club, Laure Boulleau regrette que le coach parisien n’ait pas fait plus tourner contre les Brestois.

« Elle pose question cette rotation. Ils jouent tous les trois jours et surtout quand tu réalises un recrutement dans un club, il faut les intégrer au mieux. Au départ, ça paraissait presque normal. En voyant le onze aligné hier, je me suis dit : « Ekitike, il doit se dire mais je vais jouer quand. C’est Brest hier et évidemment qu’il doit avoir du temps de jeu sur ce genre de match. C’est pareil pour Mukiele. Je l’aurais mis pour lui donner du temps de jeu dans la défense à trois et faire récupérer les autres. On parle du recrutement, qu’il manque des joueurs. Mais les joueurs recrutés il faut les faire jouer sinon ils ne vont jamais s’intégrer dans cette équipe.«