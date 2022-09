Entre deux matches de Ligue des champions, le PSG négociait un match important face au Stade Brestois hier après-midi, dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1. Avec un turn-over minime, les joueurs de Christophe Galtier se sont imposés sur la plus petite des marges face au SB29 (1-0) grâce à une réalisation de Neymar Jr. Un résultat qui permet aux champions de France en titre de conserver leur fauteuil de leader à l’issue de cette journée. Si les Rouge & Bleu ont manqué de réalisme à certains moments du match, ils ont notamment pu compter sur un Gigio Donnarumma décisif avec un penalty arrêté à la 70e minute de jeu. De son côté, le coach parisien aurait aimé prendre un avantage conséquent tôt dans le match afin de faire tourner son effectif dans l’optique du match de Ligue des champions face au Maccabi Haïfa mercredi (21h). Mais deux recrues ont pu bénéficier de quelques minutes lors de cette rencontre face aux Brestois: Fabian Ruiz et Hugo Ekitike.

Fabian Ruiz disponible dans le jeu

Recruté lors des derniers jours du mercato, Fabian Ruiz a subi une préparation d’avant-saison tronquée avec le Napoli en raison de ses envies de départ. Avec un peu de retard sur le plan physique par rapport à ses nouveaux coéquipiers, l’international espagnol a remplacé l’indispensable Marco Verratti peu après l’heure de jeu (62e minute). L’occasion de montrer ses qualités au poste du milieu de terrain. Cependant, le joueur de 26 ans est entré dans une phase de jeu où les Rouge & Bleu étaient décevants et manquaient de maîtrise. Mais, l’ancien du SSC Napoli a réussi à montrer sa qualité de passe. En 33 minutes de jeu (28 minutes + 5 minutes de temps additionnel), le milieu de terrain a touché le ballon à 52 reprises pour un total de 40 passes réussies sur 44 (91%). Dans le jeu, l’Espagnol s’est montré assez discret mais a tenté quelques passes vers l’avant. Face à l’agressivité brestoise lors de la dernière demi-heure, Fabian Ruiz a répondu présent dans les duels (4/5 remportés) et a fait preuve d’un faible déchet technique avec seulement 4 ballons perdus et 3 tacles. Une première tout en maîtrise pour le natif de Los Palacios y Villafranca (en Espagne). Il pourra notamment profiter de la blessure de Renato Sanches pour accumuler un temps de jeu plus conséquent lors des deux prochains matches avant la trêve (Maccabi Haïfa et l’Olympique Lyonnais). Reste à savoir à l’avenir si une association avec Marco Verratti au milieu de terrain ou le passage à trois joueurs dans l’entrejeu mettra plus en valeur les qualités de Fabian Ruiz

Zone d’activité de Fabian Ruiz (SofaScore)

Image : psg.fr

Hugo Ekitike doit muscler son jeu

Souvent entré en cours de jeu lors des dernières rencontres, Hugo Ekitike a une nouvelle fois goûté au banc pour la réception du Stade Brestois 29. Et, le joueur prêté avec option d’achat par le Stade de Reims a encore eu un faible temps de jeu en fin de rencontre (12 minutes + 5 minutes de temps additionnel) pour tenter de mettre en lumière ses qualités. Si l’attaquant de 20 ans se montre volontaire et n’a pas peur de demander le ballon (16 ballons touchés), il est très peu souvent servi et aura besoin de gagner la confiance de ses coéquipiers. Précis dans ses passes (7/8, 88%), il a récupéré 2 ballons et en a perdu 3. Malgré une percée intéressante balle au pied, Hugo Ekitike devra muscler son jeu à l’avenir. En effet, en 17 minutes de jeu, il a remporté 1 seul duel sur 6 (17%). Malgré sa taille d’1m89, il n’a remporté aucun de ses duels aériens (0/3). Il aurait cependant dû obtenir un penalty en fin de match pour une faute évidente sur lui. Reste à savoir si l’international U20 français obtiendra plus de temps de jeu de la part de Christophe Galtier ou si d’autres solutions offensives (Carlos Soler, Pablo Sarabia) lui seront privilégiées. Pour rappel, l’ancien Rémois fait actuellement partie des joueurs recrutés pour suppléer le trio offensif Lionel Messi-Neymar Jr- Kylian Mbappé.

Zone d’activité d’Hugo Ekitike (SofaScore)

*Source : SofaScore