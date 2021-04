Navas, Di Maria : les chiffres de la victoire parisienne

Le PSG a été héroïque hier soir contre le Bayern Munich pour repartir de l’Allianz Arena avec la victoire (2-3). Une victoire qui a mis fin à une série de 19 matches sans défaites des Bavarois en Champions League (dernier revers le 13 mars 2019 contre Liverpool). Le PSG est également la première équipe depuis septembre 2017 et le…PSG à marquer deux buts au Bayern en première mi-temps en C1, comme le rapporte le PSG sur son site internet.

En ce qui concerne les statistiques individuelles, Kylian Mbappé est devenu le meilleur buteur du PSG en phase à élimination directe de Champions League avec 7 buts. Auteur d’un nouveau doublé hier soir, le numéro 7 parisien a inscrit son 10e doublé de la saison. Autre homme du match hier soir, Keylor Navas. Le portier costaricain a réalisé pas moins de 10 arrêts. Grâce à son doublé de passe décisive sur la pelouse allemande, Neymar est désormais impliqué sur neuf buts lors de ses six derniers matches à élimination directe en C1 avec 6 buts et 3 passes décisives. Attendu depuis plusieurs semaines, la 100e passe décisive d’Angel Di Maria sous le maillot Rouge & Bleu est intervenue hier sur le but de la victoire de Mbappé. El Fideo n’est plus qu’à trois passes du record de Safet Susic.