Trezeguet sur Mbappé : “Quand il est attendu, il répond présent”

Plusieurs semaines après sa prestation XXL sur la pelouse du FC Barcelone (4-1), Kylian Mbappé a de nouveau ébloui l’Europe grâce à sa performance à l’Allianz Arena face au FC Bayern. Pour le quart de finale aller de l’UEFA Champions League, l’attaquant du PSG a grandement participé à la belle victoire de son équipe face au club allemand (3-2) avec un doublé. Dans un entretien au Parisien, l’ancien attaquant des Bleus, David Trezeguet, a complimenté le joueur de 22 ans.

“Je connais ses qualités de vitesse, ses incroyables capacités physiques et techniques, mais je l’avoue, il m’épate toujours. Les grands matches appartiennent aux grands joueurs. Ce n’est pas une phrase anodine. Kylian en a fait, une fois de plus, l’éclatante démonstration. C’est la marque des grands. Il est davantage motivé par ces rencontres de très haut niveau. Ça se sent. On avait déjà pu s’en apercevoir à Barcelone. Il dégage une impression de facilité. Il est fort dans son corps et dans sa tête. Quand il est attendu, il répond présent. C’est parfois un peu moins évident en Ligue 1, même si ses statistiques parlent aussi pour lui (20 buts en 26 matches)”, a commenté David Trezeguet au quotidien francilien. “Semble-t-il imperméable à la pression ? Un attaquant est fragile. Une période sans but suffit parfois à le dérégler. Il n’a pas marqué lors des matchs de mars avec les Bleus, mais il est déjà passé à autre chose. C’est le privilège de l’âge et aussi un de ses traits de caractère. Il ne se pose jamais de question.”

Dans cet entretien, David Trezeguet a également été questionné sur une éventuelle qualification du PSG en demi-finale de l’UEFA Champions League. “Paris a accompli un pas vers l’avant et a toutes les cartes en main pour se hisser en demi-finale. Mais il faudra se méfier, car en face c’est le Bayern. Les Allemands ne lâcheront rien, même si l’absence de Lewandowski représente un handicap majeur. Il est unique.”