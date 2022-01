Cette saison 2021/2022 aura été marqué par l’avénement de nombreux titis. Eric Junior Dina Ebimbe, Xavi Simons, Edouard Michut, El Chadaille Bitshiabu, Ismael Gharbi… Tous ces joueurs ont petit à petit intégrer le groupe professionnel, pour le plus grand bonheur des supporters parisiens. Le média Goal, et son journaliste Marc Mechenoua, sont allés à la rencontre du jeune gardien de but Lucas Lavallée. Le portier français s’est confié sur ses premiers mois dans le groupe professionnel et sa joie de s’entrainer avec les meilleurs joueurs du monde à son poste. Extraits choisis

« Ce qui change entre être à Paris et à Lille ? Ici, c’est différent car les objectifs sont différents. Quand tu es à Paris, tu veux tout gagner, que ce soit chez les pros ou chez les jeunes, explique le jeune portier. Et puis tout va plus vite, c’est un niveau au-dessus, avec des tops joueurs mondiaux. Donc c’est vraiment intéressant de s’entraîner avec eux pour pouvoir progresser. »

Interrogé sur le fait qu’il enchaîne les entraînements avec les pros, ce dernier explique qu’à son arrivée, le club de la capitale lui avait exposé un plan. « Il fallait être performant et atteindre les objectifs sur le terrain. Je pense que j’ai fait une bonne première partie de saison en championnat (U19) et j’ai pu jouer en Youth League. Intégrer le groupe professionnel, c’est toujours intéressant et j’espère pouvoir continuer à m’entraîner avec eux. Ce que j’apprends des pros ? C’est génial de pouvoir s’entraîner avec eux. Navas est un gardien très bon sur sa ligne, très réactif, confie le gardien de but de 19 ans. Pareil pour Donnarumma. Avec eux, j’essaie de bien apprendre sur le placement ou sur les techniques de plongeon. Franchement, c’est un plaisir de pouvoir s’entraîner avec eux et de regarder comment ils font sur le jeu au pied, par exemple, la manière dont ils prennent les informations. Parfois, ils te donnent des petits conseils, d’appuyer plus les passes, par exemple. Je garde tout ça en tête pour mieux l’appliquer. »

Lucas Lavallée s’est exprimé sur le comportement professionnel à acquérir sur le terrain… mais aussi en-dehors : « Quand tu côtoies les pros, tu vois à quel point ils sont professionnels. Dans le fait d’être à l’heure, de se préparer ou d’autres choses. Tu essaies de les copier. Le coach des U19, Jean-Luc Aubert, me dit toujours ‘qu’être professionnel ce n’est pas simplement avoir un contrat pro, c’est dans l’attitude’. Tu peux être amateur mais avoir un comportement de professionnel : être à fond aux entraînements, jamais en retard, être assidu, concentré, appliqué. Ce sont des qualités que tu dois avoir au haut niveau. »