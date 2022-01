On le sait, les U19 du PSG sont particulièrement performants cette saison sous la houlette d’un certain Zoumana Camara. Large leader de son groupe national, qualifié en 8e de finale de la Youth League et en 16e de finale de la Coupe Gambardella, le club de la capitale réalise un parcours sans faute. Et comme de coutume, l’un des joueurs de cette section est mis en avant pour ses bonnes prestations lors de la cérémonie des Titis d’Or.

Une récompense honorifique remportée dans le passé par des joueurs comme Kingsley Coman, Adrien Rabiot ou Mamadou Sakho. Et en ce qui concerne le Titi d’Or 2021, le lauréat a été désigné ce jour. Auteur d’un exercice de très grande qualité dans l’entrejeu rouge et bleu, c’est le jeune Ayman Kari, qui porte d’ailleurs souvent le brassard de capitaine, qui s’est vu plébisciter. Le joueur de 17 ans, que le PSG cherche d’ailleurs à faire signer professionnel avant la fin de son contrat stagiaire en juin prochain, est talonné de près par Xavi Simons et Djeidi Gassama.