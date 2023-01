L’avis tranché de José Mourinho sur l’avenir de Nicolò Zaniolo

Lors de ce mercato hivernal, le PSG a laissé partir Pablo Sarabia. Pour remplacer l’international espagnol, le PSG a plusieurs pistes en tête. Cela ne devrait pas être Nicolò Zaniolo.

Depuis le début du mercato hivernal, Christophe Galtier explique que le PSG bougera lors de cette période des transferts uniquement si un joueur quitte le PSG. Cela a été le cas ces derniers jours avec le départ de Pablo Sarabia pour Wolverhampton contre cinq millions d’euros bonus non compris. Le coach parisien a dévoilé que son équipe pistait plusieurs joueurs pour remplacer l’ancien de Séville, et que le profil recherché était « un joueur de côté. Grand, qui va vite, qui marque des deux pieds et fort de la tête. » Ces derniers jours, le nom de Nicolò Zaniolo est arrivé dans l’actualité du PSG. Le milieu offensif de l’AS Roma aurait été proposé au club de la capitale mais ce dernier n’aurait pas répondu. Interrogé sur l’avenir de son joueur, José Mourinho s’est montré très clair à ce sujet.

« Je crois qu’en février, il restera ici »

« Je crois qu’en février, il restera ici mais le marché est ouvert et son désir est de partir. Montrer un désir ne signifie pas partir. Habituellement, quand un joueur veut partir, cela signifie qu’il y a des offres importantes derrière, mais ce n’est pas le cas. Il n’y a rien sur la table, rien que le club puisse accepter, explique le coach portugais à l’issue de la victoire de l’AS Roma contre la Spezia dans des propos relayés par Foot Mercato. J’ai une très bonne relation avec lui, j’ai toujours essayé de l’aider, il a fait un maximum d’efforts et pour cela, je l’ai toujours défendu, même quand il a été critiqué pour son peu de buts et de passes décisives. »