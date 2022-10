Après le succès haut la main de la section masculine face au Maccabi Haïfa en Ligue des Champions, c’était au tour des féminines du PSG de disputer une rencontre sur la scène européenne. Opposées au Real Madrid, les joueuses de Gérard Prêcheur se devaient de réagir après le revers concédé dans leur antre face à Chelsea pour la première journée d’UWCL.

Malheureusement pour les Rouge et Bleu, le succès n’a pas été au rendez-vous en terre hostile. En effet, les deux adversaires du soir n’ont pas réussi à se départager, même si les Parisiennes ont particulièrement souffert en toute fin de partie. Score final : 0-0. Au sortir de ce nul, Ashley Lawrence s’est exprimée pour PSG TV. La défenseuse estime notamment que les siennes ont rendu une bonne copie, elle souhaite donc garder le positif au premier plan. Le tout, à ses yeux, sera de se montrer plus décisive lors des prochaines échéances continentales du PSG afin de décrocher une qualification au sein d’un groupe loin d’être simple.

« Il n’a pas manqué grand-chose »

« Il n’a pas manqué grand-chose. On a créé les occasions, on a eu la maîtrise. C’était une bonne équipe du Real. Mais ce n’était pas notre jour. On a frappé, on a eu les centres. Mais ça se termine par ce match nul. On voulait la victoire. On peut être un peu déçues… Je pense qu’on a fait un bon match. On n’a pas pris de but. On va travailler encore plus parce que c’est loin d’être terminé, il reste encore des matchs et on va se concentrer sur cela. Dès le début, la qualification était l’objectif et on va continuer. Les joueuses ont tout donné, on a vu des performances exceptionnelles sur le terrain. C’est dommage de ne pas avoir marqué mais il faut continuer comme ça. On a un match dans quelques jours. On garde la tête haute parce que c’était une bonne performance. Il n’a manqué que le but. On va continuer », a exposé Ashley Lawrence.