Pour le compte de la cinquième journée de Ligue des Champions, le PSG a reçu le Maccabi Haïfa au Parc des Princes, et s’est largement (7-2) imposé. Une victoire qui permet aux Parisiens de préserver leur première place du groupe H, mais surtout de se qualifier pour les huitièmes de finales de C1. Retour en chiffres sur la soirée Rouge & Bleu.

Le premier chiffre à retenir est 7. Le nombre de buts marqués par le PSG hier, qui permet aux joueurs de Christophe Galtier d’égalé le record de buts inscrits dans un match européen. En effet, c’est la quatrième fois que le club de la capitale réalise cette performance : 7-2 contre Rosenborg en LDC (2000), 7-1 contre La Gantoise en Coupe Intertoto (2001), et 7-1 contre le Celtic Glasgow en LDC (2017). Une force de frappe offensive qui permet au club de la capitale de placer deux de ses rencontres dans les matchs les plus prolifiques de l’histoire de la Ligue des Champions avec 9 buts inscrits : 7-2 contre Rosenborg en LDC (2000) et contre le Maccabi Haïfa en LDC (2022).

Le secteur offensif parisien était mené par le trio Messi, Neymar Mbappé. Les trois éléments de la MNM on fait trembler les filets, et c’est la quatrième fois que cela se produit sous le maillot Rouge & Bleu. Une performance de la part de nos attaquants, réalisée pour la deuxième fois en Ligue des Champions. La première sur la scène européenne remonte au 14 septembre dernier face au … Maccabi Haïfa. La Pulga a été élu homme du match ce mardi 25 octobre. Le numéro 30 parisien, est le seul joueur du Vieux Continent a être impliqué sur au moins 10 buts et 10 passes décisives parmi ceux évoluant dans les cinq grands championnats toutes compétitions confondues (11 buts et 12 passes décisives).

Image : psg.fr

Lors de cette victoire 7-2 face aux Israéliens d’Haïfa, le septuple Ballon d’Or est impliqué sur 4 buts (2 buts et 2 passes décisives). Une performance inédite sous le maillot Rouge & Bleu pour l’international argentin. Toujours en attaque, Kylian Mbappé a également brillé. Le champion du monde 2018 est impliqué dans 61 buts en 58 matchs depuis ses débuts en Ligue des Champions en 2016-2017. Avec ses 39 buts et 22 passes décisives, le numéro 7 parisien réalise le deuxième meilleur bilan sur la période, derrière Robert Lewandowski et Lionel Messi (impliqués sur 69 buts en C1).

Qualification en huitième de finale

Avec cette victoire (7-2) face au Maccabi Haïfa, le PSG se qualifie pour son treizième huitième de finale de son histoire. Le meilleur total pour un club français, devant l’Olympique Lyonnais et ses douze qualifications. Une qualification qu’il faudra parfaire le 2 novembre prochain au Juventus Stadium lors de l’ultime journée des phases de poule, comme le rappelle Christophe Galtier : « J’insiste quand même pour dire que la qualification est acquise, mais qu’il faudra aller chercher la première place à Turin« , a souligné le coach parisien dans la foulée de la rencontre d’hier.

Un record de précocité a également été battu hier au Parc des Princes. En effet, le titi parisien, Warren Zaïre-Emery, est devenu le premier joueur née en 2006 à disputer une rencontre de Ligue des Champions. Un fait inédit en Europe, pour celui qui était déjà le premier de sa génération a grappiller du temps de jeu en Ligue 1 (Victoire 0-5 contre Clermont le 6 août dernier). Sous contrat jusqu’en juin 2025, il est également le plus jeune joueur du PSG à avoir disputé un match de Ligue des Champions. En effet, à 16 ans et 7 mois, Zaïre-Emery devance ainsi Tanguy Kouassi (17 ans et 6 mois).

Une rencontre historique

En marge de cette large victoire sur le score de 7 buts à 2 face au Maccabi Haïfa, le PSG a disputé, ce mardi 25 octobre 2022, son 100e match de Ligue des Champions sous l’ère QSI. Le bilan est de 57 victoires et 218 buts marqués. Sur cette période, le meilleur buteur Rouge & Bleu en C1 est Kylian Mbappé avec 33 réalisations, devançant ainsi Edinson Cavani (30) et Neymar (22). Au micro de Canal +, Nasser Al-Khelaïfi a profité de l’occasion pour s’exprimer sur le sujet : « Ce soir c’était le 100e match de QSI en Champions League, on en est très fiers. On est là et on continue notre projet. 100 matches, 7-2, c’est pas mal !« , a déclaré le président du Paris Saint-Germain.