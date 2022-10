Sergio Ramos s’offre un record avec le PSG

Arrivé durant l’été 2021 libre de tout contrat au PSG après plus de 15 ans au Real Madrid, Sergio Ramos a vécu une première saison compliqué avec les Rouge & Bleu, minée par des blessures. Il n’aura joué que 13 matches toutes compétitions confondues pour deux buts (844 minutes). Pour son deuxième exercice parisien et après une préparation estivale complète, l’international espagnol enchaîne les matches et a déjà plus joué que la saison dernière (16 matches, 1296 minutes, 1 but). Avec le match contre le Maccabi Haïfa, il est entré dans l’histoire du PSG.

29 matches et aucune défaite pour Ramos

En 29 matches toutes compétitions confondues avec le PSG, le défenseur central (36 ans) n’a pas connu la défaite. Il devient ainsi le joueur avec la plus longue série d’invincibilité sous les couleurs des Rouge & Bleu. Dans le détail, c’est 22 matches de Ligue 1 (17 victoires, 5 nuls, 3 buts), un de Coupe de France (nul contre Nice mais élimination aux tirs au but), un de Trophée des Champions (1 but) et cinq de Ligue des Champions (3 victoires, 2 nuls).