PSG / ESTAC – Deux absences de taille à déplorer côté Troyen

Le PSG sort d’une prestation dantesque délivrée face au Maccabi Haïfa ce mardi soir (7-2, journée cinq de la LDC). Désormais, c’est la Ligue 1 qui reprend ses droits. Et pour se faire, le club de la capitale reçoit l’ESTAC Troyes dans son antre du Parc des Princes (17h, 13e journée de Ligue 1.).

Bien lancé au sein de l’élite hexagonale, le PSG aura l’occasion de faire fructifier ses derniers bons résultats en Ligue 1. Après l’OM (1-0) et l’AC Ajaccio (0-3), c’est au tour de l’ESTAC Troyes de se présenter devant le leader rouge et bleu. Une partie qui ne s’annonce déjà pas simple pour les visiteurs, mais qui le devient encore moins avec les récentes informations sur les futurs absents côté troyens. En effet, comme nous le relaye le journal L’Équipe ce jour, deux forfaits de taille sont à déplorer chez l’actuel 11e de Ligue 1. Ainsi, Florian Tardieu, maître à jouer de ce XI, absent la semaine passée face au FC Lorient pour cause de blessure, ne sera pas remis à temps pour ce voyage à Paris. Même constat pour Lucien Agoumé. L’ESTAC s’avancera donc face au PSG avec un entrejeu grandement amoindri.