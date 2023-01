LBC / PSG – les notes des parisiens dans la presse

Avec de nombreuses absences, le PSG s’est présenté contre la Berrichonne de Châteauroux avec une équipe remaniée, avec notamment trois titis titulaires, El Chadaille Bitshiabu, Ismaël Gharbi et Warren Zaïre-Emery. Dans un match compliqué, les Parisiens se sont imposés (1-3) et se qualifient pour les 16es de finale de la compétition.

Hier soir, Christophe Galtier devait faire avec neuf absences de marque, dont celle des trois membres de la MNM, Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi. L’entraîneur du PSG avait donc décidé de titulariser plusieurs titis et donner leur chance à certains joueurs qui ne jouaient pas trop cette saison ou qui décevaient lors de ce l’on faisait appel à eux. C’était le cas pour Carlos Soler et Pablo Sarabia par exemple. Et les deux Espagnols n’ont pas incité Galtier à changer sa hiérarchie avec leur prestation hier soir contre Châteauroux. Ils ont obtenu un 3 par l’Equipe.

Pour Sarabia et Soler, un match à oublier

« Oui, il marque le but décisif qui délivre Paris…. Mais que ce fut décevant avant… Comment peut-il livrer une prestation aussi insipide face au 14e de National ? De l’influence ? Quelle influence ? De l’envie ? À peine visible… Dans une position axiale dans laquelle il est censé être à l’aise, il n’a jamais donné l’impression de peser. Un coup franc capté aisément par Delecroix (35e)« , justifie le quotidien sportif pour le numéro 28 du PSG. Pour Pablo Sarabia : « Avec son talent, son expérience, comment expliquer une nouvelle sortie décevante ? Il y a bien eu quelques séquences intéressantes (10 premières minutes ou au coeur de la seconde période) mais globalement ça reste insuffisant pour un joueur de son talent. À la différence de Soler, on sent son envie de bien faire mais c’est comme si avec cette équipe, ça ne matchait pas. » Dans le Parisien, Carlos Soler obtient un demi point en plus.

Pour l’Equipe et Le Parisien, le meilleur joueur du PSG était Vitinha

Dans l’Equipe, le joueur du PSG qui a reçu la meilleure note se nomme Vitinha avec un très bon 7. « Il commençait vraiment à inquiéter. Le Portugais n’a pas balayé tous les doutes naissants mais au moins, il a montré de l’engagement, de la volonté d’avancer ballon au pied et a su faire parler sa créativité. Avec des ouvertures ou renversement toujours très justes. Décisif sur le 2e but parisien et encore à l’origine du 3e, il a été aussi l’auteur de quelques interventions décisives. Il détourne, par exemple, une frappe dangereuse de Mexique (26e). » L’ancien du FC Porto est aussi le joueur le mieux noté dans Le Parisien. Les deux quotidiens ont aussi salué les performances d’Hugo Ekitike, Warren Zaïre-Emery, Ismaël Gharbi et Marquinhos.