En grande difficulté depuis le début de la saison avec le PSG, Pablo Sarabia ne serait pas contre un départ.

Après une saison en prêt réussie au Sporting CP lors de l’exercice 2021-2022 (21 buts et 10 passes décisives), Pablo Sarabia a décidé de rester chez les Rouge & Bleu l’été dernier. Mais l’Espagnol n’arrive pas à convaincre depuis plusieurs mois et ne serait pas contre un départ au mercato hivernal, comme l’a récemment rapporté L’Equipe. Sous contrat jusqu’en 2024, le joueur de 30 ans n’est pas satisfait de son temps de jeu et est ouvert à l’idée de vivre une nouvelle aventure loin de la capitale française. Et l’international espagnol serait favorable à une nouvelle expérience au Sporting CP.

Le salaire du joueur, un frein pour le Sporting CP

En effet, comme le rapporte le quotidien, Record, un retour dans le club de Lisbonne plairait à Pablo Sarabia. En effet, le natif de Madrid souhaiterait donner un nouvel élan à sa carrière dès janvier et aimerait retravailler avec le coach du Sporting, Ruben Amorim. Ainsi, les Leões surveillent la situation de l’Espagnol. Cependant, le salaire du joueur pourrait être le principal obstacle pour le club portugais et un accord serait difficile à trouver entre les différentes parties, rapporte Record. Reste désormais à savoir si l’ancien du Séville FC serait prêt à faire un effort sur ses émoluments.

Depuis le début de la saison, Pablo Sarabia a participé à 17 rencontres toutes compétitions confondues (504 minutes), dont 5 comme titulaire. Et l’Espagnol n’a pas réussi à se montrer décisif. Lors de la Coupe du monde, il a seulement disputé 2 minutes lors des prolongations face au Maroc en huitièmes de finale et a manqué sa tentative lors de la séance des tirs au but.

Statistiques 2022-2023 de Pablo Sarabia