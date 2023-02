Lors de ce mercato hivernal, le PSG n’a pas réussi à se renforcer sur le plan offensif après le départ de Pablo Sarabia. Outre l’imbroglio autour du dossier Hakim Ziyech, les Parisiens avaient aussi ciblé le Brésilien Malcom.

Lors de ce mercato d’hiver 2023, le PSG a enregistré 3 départs (Pablo Sarabia, Keylor Navas et Ayman Kari) pour aucune arrivée. Pourtant, Christophe Galtier attendait au minimum un renfort dans le secteur offensif afin de pallier le départ de l’Espagnol à Wolverhampton. Et lors des derniers jours du mercato, le conseiller football des Rouge & Bleu, Luis Campos, a activé certaines pistes menant notamment à Rayan Cherki, Malcom et surtout Hakim Ziyech, dont le deal a capoté dans les ultimes secondes. Concernant le Brésilien du Zénith Saint-Pétersbourg, les discussions entre les deux formations n’ont pas abouti malgré le désir du joueur de rejoindre la capitale française.

Campos voulait récupérer gratuitement Malcom

Pourtant, le conseiller sportif du PSG avait une idée bien précise en tête pour accueillir l’attaquant de 25 ans à coût zéro. En effet, comme le rapporte L’Equipe, Luis Campos voulait profiter de la « règle mise en place par la FIFA sur la suspension des contrats des joueurs des clubs ukrainiens et russes , valable jusqu’en juin 2023. Cette réglementation provisoire permet à un joueur évoluant dans l’un des deux pays en guerre de se libérer de son contrat de manière temporaire. » Ainsi, l’ancien Bordelais aurait pu s’engager gratuitement jusqu’à la fin de saison dès cet hiver.

Cependant, au moment d’étudier le contrat du joueur brésilien, les juristes du PSG ont remarqué que le club russe avait rajouté une clause dans le contrat du joueur au moment de sa prolongation l’été dernier. Une clause qui l’empêche de se libérer de son contrat malgré la situation actuelle en Russie. Avec ce détail rajouté dans le nouveau contrat de Malcom, le Zenith Saint-Pétersbourg demandait une somme de 30M€ pour libérer son joueur. Une somme qui était impossible d’atteindre pour le board parisien lors de ce mercato.