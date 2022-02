Le 19 février, date maudite pour le PSG

La semaine passée fut assez contrastée pour les supporters du PSG. Si les Rouge et Bleu ont su parfaitement aborder leur match face au Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des Champions (1-0), les hommes de Mauricio Pochettino ont vécu un véritable enfer sur la pelouse du FC Nantes ce samedi soir à l’occasion de la 25e journée de Ligue 1.

En effet, en une période, le PSG a pris l’eau sur la pelouse de la Beaujoire, revenant aux vestiaires avec trois buts dans la besace. Si une réaction s’est faite sentir au début du second acte, Paris n’a pas su renverser la vapeur face à des Nantais déterminés et quelque peu aidés par un arbitre plutôt clément. Cette partie du 19 février 2022 est donc à oublier, comme une bonne majorité des matches qui se déroulent à cette date bien précise. Ainsi, comme le relate Michel Kollar, historien du PSG, le 19 février n’a vu aucune victoire francilienne, une véritable date maudite en somme : six rencontres pour quatre nuls et deux revers. Montpellier en 1986, l’OL en 1994, encore Montpellier en 2012 et Toulouse en 2017 pour les nuls. Bordeaux en 1985 et donc le FC Nantes samedi dernier pour les défaites.