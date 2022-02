On le sait, depuis plusieurs années, la relation qu’entretient le PSG avec les joueurs de son centre de formation est plutôt conflictuelle, les jeunes pousses parisiennes ne trouvant pas leur place au sein de l’effectif pléthorique du club de la capitale. Conséquence de quoi, beaucoup décident de quitter leur club formateur afin d’aller voir si l’herbe est plus verte ailleurs.

Ce jour, on vous relayait deux informations concernant deux très prometteurs titis qui devraient, selon toutes vraisemblances, parapher leur premier contrat professionnel avec le PSG. En effet, les signatures de Warren Zaire Emery et Ismaël Gharbi seraient en très bonne voie. Néanmoins, d’autres joueurs pourraient bien plier bagages à l’issue de l’exercice en cours. Selon les informations estampillées Loïc Tanzi, ce serait notamment le cas du jeune Mehdi Ganouni. L’attaquant, de la génération 2004, qui s’est illustré avec les U18 parisiens en Coupe Gambardella, ne devrait pas prolonger l’aventure en rouge et bleu et donc quitter Paris l’été prochain.